Haberler Fenerbahçe Hüseyin Göçek'e penaltı tepkisi!

Hüseyin Göçek'e penaltı tepkisi!

FenerbahçeAltay maçında 2 net penaltılarını vermeyen Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Resmi siteden, "VAR'a dahi gidilmeye gerek olmayan şekilde net olan iki penaltı pozisyonumuz hem saha içinde hem de VAR ekranlarında atlanmış, yok sayılmıştır" diyen sarı- lacivertliler, "Ligdeki konumumuz maçlarımızı yöneten hakemlerin dikkatsiz ve özensiz yönetimine bahane yaratamaz. Bu durum diğer maçlarda hakemler eliyle maçların şekillenmesine ve sonuçların belirlenmesine de müsamaha göstermemiz anlamına gelmez! Hakemlerin; mesleklerini hak yemeden icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Hüseyin Göçek'e penaltı tepkisi!

Fenerbahçe, Altay maçında 2 net penaltılarını vermeyen Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Resmi siteden, "VAR'a dahi gidilmeye gerek olmayan şekilde net olan iki penaltı pozisyonumuz hem saha içinde hem de VAR ekranlarında atlanmış, yok sayılmıştır" diyen sarı- lacivertliler, "Ligdeki konumumuz maçlarımızı yöneten hakemlerin dikkatsiz ve özensiz yönetimine bahane yaratamaz. Bu durum diğer maçlarda hakemler eliyle maçların şekillenmesine ve sonuçların belirlenmesine de müsamaha göstermemiz anlamına gelmez! Hakemlerin; mesleklerini hak yemeden icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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