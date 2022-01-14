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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken ayrılık iddiaları da gündeme gelmeye başladı. Arjantin basınında sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 13:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 13:06
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcularla yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki Jose Sosa için de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

Arjantin basınında yer alan haberde, Jose Sosa'nın açıklamalarına yer verildi. Sosa, Trabzonspor'da birlikte forma giydiği Emmanuel Mas'ın kendisini Estudiantes'e davet ettiğini söyledi. İşte Sosa'nın açıklamaları:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

Eski takım arkadaşım Emmanuel Mas ile her gün konuşuyorum. Ortak arkadaşımız var, o da benimle iletişime geçti Esdutiantes'e gelmem konusunda, hazirana kadar sözleşmem olduğunu ve bu kulübün karmaşık bir durum yaşadığını söyledim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

Emmanuel Mas bana büyüdüğün yerde birlikte oynamanın güzel bir fikir olduğunu söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

Neler olacağını bize zaman gösterecek. Emmanuel artık her gün antrenmana gittiğinde beni arıyor. Bundan sonra ne olacak, kimse bilemez, ben her zaman Estudiantes ile temas halindeyim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

Eski günleri hatırlıyorum ve bunlar asla unutulmayacak duygular. Bugün, oynadıkları etkileyici stadyumu görmek beni biraz kıskandırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

"Jose neden daha erken gelmedin" diyecekler biliyorum ama burada iki kızım var ve ben ailemi düşünmek zorundayım. Ama ne zaman ne olacağını bilemezsiniz, haziranda sözleşmem bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

"SOSA'YI İSTERİM"

Estudiantes kulübünün yeni başkanı Martin Gorostegui haziran ayından yaptığı açıklamada, "Sosa bizim kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez" ifadelerini kullanmıştı.

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