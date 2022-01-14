FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcularla yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcularla yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki Jose Sosa için de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Arjantin basınında yer alan haberde, Jose Sosa'nın açıklamalarına yer verildi. Sosa, Trabzonspor'da birlikte forma giydiği Emmanuel Mas'ın kendisini Estudiantes'e davet ettiğini söyledi. İşte Sosa'nın açıklamaları:
Eski takım arkadaşım Emmanuel Mas ile her gün konuşuyorum. Ortak arkadaşımız var, o da benimle iletişime geçti Esdutiantes'e gelmem konusunda, hazirana kadar sözleşmem olduğunu ve bu kulübün karmaşık bir durum yaşadığını söyledim.
Emmanuel Mas bana büyüdüğün yerde birlikte oynamanın güzel bir fikir olduğunu söyledi.
Neler olacağını bize zaman gösterecek. Emmanuel artık her gün antrenmana gittiğinde beni arıyor. Bundan sonra ne olacak, kimse bilemez, ben her zaman Estudiantes ile temas halindeyim.
Eski günleri hatırlıyorum ve bunlar asla unutulmayacak duygular. Bugün, oynadıkları etkileyici stadyumu görmek beni biraz kıskandırıyor.
"Jose neden daha erken gelmedin" diyecekler biliyorum ama burada iki kızım var ve ben ailemi düşünmek zorundayım. Ama ne zaman ne olacağını bilemezsiniz, haziranda sözleşmem bitiyor.
"SOSA'YI İSTERİM"
Estudiantes kulübünün yeni başkanı Martin Gorostegui haziran ayından yaptığı açıklamada, "Sosa bizim kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez" ifadelerini kullanmıştı.