FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa için flaş iddia! Sezon sonu...

Eski günleri hatırlıyorum ve bunlar asla unutulmayacak duygular. Bugün, oynadıkları etkileyici stadyumu görmek beni biraz kıskandırıyor.

"Jose neden daha erken gelmedin" diyecekler biliyorum ama burada iki kızım var ve ben ailemi düşünmek zorundayım. Ama ne zaman ne olacağını bilemezsiniz, haziranda sözleşmem bitiyor.