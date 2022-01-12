SON DAKİKA: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın ardından Joachim Löw için girişimlere başladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirmiş ancak Kartal'ın, geçici süre takımın başında olacağını, bir başka teknik adam için çalışıldığını duyurmuştu. Bununla beraber Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw için Almanya'ya gitti.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:25Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:31
Fenerbahçe, son olarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirmiş ancak tecrübeli teknik adamın, geçici olarak geldiğini duyurmuştu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme yaşandı.
ALİ KOÇ ALMANYA'DA A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw ile görüşmek üzere Almanya'ya gitti ve uçak, Almanya'ya iniş yaptı.