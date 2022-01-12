Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından teknik direktörlük koltuğu uzun bir süre boş kalmış ve sarı lacivertliler, 12 Ocak itibarıyla İsmail Kartal ile anlaşıldığını resmen duyurmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, Yunan basınından sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe, forvet transferi için gaza bastı.
YUNAN MEDYASI DUYURDU
Yunan basınından Nikos Nikolakopoulos'un, bwinSport Fm'de yaptığı konuşmaya göre Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Brezilyalı golcü Tiquinho Soares'i istiyor.