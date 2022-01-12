Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, yaptığı resmi açıklamada, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Yunan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Buna göre Fenerbahçe, forvet transfer kapsamında Olympiakos forması giyen Tiquinho Soares'i istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:39
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından teknik direktörlük koltuğu uzun bir süre boş kalmış ve sarı lacivertliler, 12 Ocak itibarıyla İsmail Kartal ile anlaşıldığını resmen duyurmuştu.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, Yunan basınından sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe, forvet transferi için gaza bastı.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

YUNAN MEDYASI DUYURDU
Yunan basınından Nikos Nikolakopoulos'un, bwinSport Fm'de yaptığı konuşmaya göre Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Brezilyalı golcü Tiquinho Soares'i istiyor.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

Bununla berbaer Nikolakopoulos, Fenerbahçe'nin Tiquinho Soares transferi konusunda bir hayli ciddi olduğunu ifade etti. Öte yandan Tiquinho Soares'in, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı başarılı futbolunu gollerle süslemesi sonrası, bu ilginin normal olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

TÜRK TAKIMI GOL SORUNU YAŞIYOR
Haberde, Fenerbahçe fovet hattının sezon boyunca düşük bir form grafiği sergilediği ve bu sebeple Kanarya'nın bir golü aradığı bilgisi de aktarıldı.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

TIQUINHO SOARES KİMDİR?
17 Ocak 1991'de Brezilya'da dünyaya gelen Tiquinho Soares, 1.87 boyunda ve santrfor bölgesinde oynuyor. Kariyerine Brezilya'da başlayan Tiquinho Soares, Bir dönem Porto'da da forma giymişti.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

Tiquinho Soares, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti. Öte yandan yıldız golcü Tianjin'de 8 maç 2 gol, Vitoria Guimaraes'de 21 maç 8 gol 2 asist, Olympiakos'ta 24 maç 8 gol, Nacional'da 47 maç 16 gol 2 asist, Porto'de 140 maç 65 gol 19 asistle oynadı.

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