Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası! Yunan basını Tiquinho Soares'i duyurdu

Bununla berbaer Nikolakopoulos, Fenerbahçe'nin Tiquinho Soares transferi konusunda bir hayli ciddi olduğunu ifade etti. Öte yandan Tiquinho Soares'in, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı başarılı futbolunu gollerle süslemesi sonrası, bu ilginin normal olduğunu kaydetti.

TÜRK TAKIMI GOL SORUNU YAŞIYOR

Haberde, Fenerbahçe fovet hattının sezon boyunca düşük bir form grafiği sergilediği ve bu sebeple Kanarya'nın bir golü aradığı bilgisi de aktarıldı.