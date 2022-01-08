SON DAKİKA - Fenerbahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması!

Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda menajerlik görevine getirilen Jessica Çarmıklı, yeşil zemin üzerinde de sarı lacivertli formayı terletecek.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın Menajeri Jessica Çarmıklı, 2021-22 sezonunda futbolcu olarak da takımımızda görev alacak" ifadelerine yer verildi. Jessica, 6 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın Menajeri Jessica Çarmıklı, 2021-22 sezonunda futbolcu olarak da takımımızda görev alacaktır. 💛💙— Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı (@kadinfutbolfb) January 8, 2022
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