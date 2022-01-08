Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması!

SON DAKİKA - Fenerbahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının menajeri Jessica Çarmıklı'nın, 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak takımda yer alacağını açıkladı. Jessica sarı-lacivertlilerde 6 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 10:46
SON DAKİKA - Fenerbahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması!

Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda menajerlik görevine getirilen Jessica Çarmıklı, yeşil zemin üzerinde de sarı lacivertli formayı terletecek.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın Menajeri Jessica Çarmıklı, 2021-22 sezonunda futbolcu olarak da takımımızda görev alacak" ifadelerine yer verildi. Jessica, 6 numaralı formayı giyecek.

DİĞER
MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek arasında neler oluyor? Hırsını alamadı öyle bir gönderme yaptı ki...
Kar yağışı ve sağanak yağmur kapımızda! Hafta sonu planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor