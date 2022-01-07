SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hastaneden taburcu edildi

Geçtiğimiz hafta corona virüsü testi pozitif çıkan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın son testi negatif çıktı.



Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta yakalandığı corona virüsünü yendi. Hastanede bir süre tercihe bağlı kalan Yıldırım'ın dün yapılan corona virüsü testinin negatif çıkmasının ardından hastaneden ayrıldı. Yapılan bilgilendirmede, Aziz Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu ve corona virüsünü hafif atlattığı belirtildi.

Aziz Yıldırım, 1998 yılında hedefi olan Fenerbahçe Kulübü başkanlığı için adaylığını koyup Vefa Küçük'ten 1 oy fazla alarak kulübün yeni başkanı olarak seçildi. Aziz Yıldırım, kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırdı. 5 Haziran 2018'de Ali Koç'a karşı seçimi kaybetti.