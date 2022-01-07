FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Samuel Umtiti, Adem Zorgane, Batuhan Kör

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Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak için transferde çalışmalarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

SAMUEL UMTITI

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Fransız stoper, sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi. Elnacional'in haberinde; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun devreye girip transferi neticelendirebileceği iddia edildi.

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ADEM ZORGANE

Fenerbahçe, 22 yaşıdaki orta saha oyuncusu Adem Zorgane ile ilgileniyor. Fenerbahçe ile beraber Yunan devi Olympiakos da, Adem Zorgane'nin peşinde.

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BATUHAN KÖR

Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen genç forvet Batuhan Kör ile ilgileniyor. Batuhan Kör de sezon başından bu yana görev yapan bütün teknik direktörlerin vazgeçemediği tek isim oldu. Ümit Milli Takım'da da oynayan 20 yaşındaki futbolcu lig ve kupada tüm maçlarda süre alırken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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TAHA ALTIKARDEŞ

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Taha Altıkardeş oldu. Bursaspor'un geç futbolcuları için cuma günü transfer görüşmelerine başlayacak. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Bursaspor'u sportif direktör Deniz Kolgu temsil edecek.

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