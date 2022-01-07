Fenerbahçe'ye transfer şoku! Samuel Umtiti teklifi reddetti

İspanya La Liga ekibi Barcelona 'da teknik direktör Xavi'nin kadroda düşünmediği isimlerden olan Samuel Umtiti 'nin yeni adresi merak konusu olmuştu.

Avrupa'dan birçok talibi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, istediği süreleri alamadığı için Katalan ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Sezon sonuna kadar kiralık bir takım arayan Umtiti yeniden kendini ispatlamayı amaçlıyor.