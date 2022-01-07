Fenerbahçe'ye transfer şoku! Samuel Umtiti teklifi reddetti

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin kadroda düşünmediği isimlerden olan Samuel Umtiti'nin yeni adresi merak konusu olmuştu.
İspanya La Liga ekibi Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin kadroda düşünmediği isimlerden olan Samuel Umtiti'nin yeni adresi merak konusu olmuştu.
Avrupa'dan birçok talibi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, istediği süreleri alamadığı için Katalan ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Sezon sonuna kadar kiralık bir takım arayan Umtiti yeniden kendini ispatlamayı amaçlıyor.
YENİ ROTASI İTALYA!
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Fransız stoper, sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi. Elnacional'in haberinde; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun devreye girip transferi neticelendirebileceği iddia edildi.
MAAŞIN YARISINI BARÇA ÖDEYECEK!
Barcelona'nın kadroda düşünmediği Umtiti'nin transferinde kolaylık yapmaya hazır olduğu belirtildi. İspanyol devinin, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun Roma'da geçirdiği süre boyunca maaşının yarısını karşılamayı garanti ettiği öne sürüldü.
Katalan ekibinde bu sezon sadece 1 maçta süre bulan Fransız stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.