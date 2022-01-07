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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Samuel Umtiti teklifi reddetti

Son dakika spor haberi: Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Samuel Umtiti'den kötü haber geldi. Barcelona'da gözden çıkarılan ve yüksek maaşı nedeniyle yolların ayrılmasına karar verilen 28 yaşındaki savunmacı için teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı İtalya Serie A ekibi Roma devreye girdi. Katalan ekibinin transferi kolaylaştırmak adına maaşının yarısını ödemeye hazır olduğu iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 10:42
BURAK ŞENTÜRK
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku!

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin kadroda düşünmediği isimlerden olan Samuel Umtiti'nin yeni adresi merak konusu olmuştu.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Avrupa'dan birçok talibi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, istediği süreleri alamadığı için Katalan ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Sezon sonuna kadar kiralık bir takım arayan Umtiti yeniden kendini ispatlamayı amaçlıyor.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku!

YENİ ROTASI İTALYA!
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Fransız stoper, sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi. Elnacional'in haberinde; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun devreye girip transferi neticelendirebileceği iddia edildi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku!

MAAŞIN YARISINI BARÇA ÖDEYECEK!
Barcelona'nın kadroda düşünmediği Umtiti'nin transferinde kolaylık yapmaya hazır olduğu belirtildi. İspanyol devinin, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun Roma'da geçirdiği süre boyunca maaşının yarısını karşılamayı garanti ettiği öne sürüldü.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Katalan ekibinde bu sezon sadece 1 maçta süre bulan Fransız stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

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