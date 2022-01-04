FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Gabriel Barbosa, Ferreira, Michael Olunga

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Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak için transferde çalışmalarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

👉SAMUEL UMTITI

Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertli ekibin listesindeki oyunculardan biri de Barcelona forması giyen Samuel Umtiti olmuştu. İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Barcelona'nın kadrosundan göndermeyi planladığı Umtiti, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmedi.

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👉 GABRIEL BARBOSA

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin forvet transferi için gündeminde olduğu iddia edilen Gabriel Barbosa Gabigol'a ilişkin Flamengo Kulübü CEO'su Bruno Spindel konuştu. Spindel, kendisine yöneltilen Newcastle United ve Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulunurken, transfer için kendilerine teklif gelmediğini ifade etti.

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👉 FERREIRA

Fenerbahçe'nin bir süredir takibe aldığı ve girişimlere başladığı bilinen 24 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncuyu Ferreira ile ilgili Brezilya'da flaş bir gelişme yaşandı. Gremio başkanı Romildo Bolzan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ferreira'nın, takım için önemli bir isim olduğunu ve takımın olmazsa olmazları arasında yer aldığını dile getirdi.

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👉 MICHAEL OLUNGA

Ocak ayı transfer döneminde takıma bir golcü takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de, gündeme sürpriz bir isim geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kenya basınına göre sarı lacivertliler Michael Olunga'yı transfer etmek istiyor.

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