Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

Fenerbahçe'nin bir süredir takibe aldığı ve girişimlere başladığı bilinen 24 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncuyu Ferreira ile ilgili Brezilya'da flaş bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere sarı lacivertlilerin, Ferreira transferi için önemli aşama kaydettiği ancak transferdeki engelin, Gremio'nun 8 milyon euro bandında bonservis olduğu dile getirilmişti.