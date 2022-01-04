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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kanat bölgesi için takviye yapmak istediği bilinirken, bunlardan birinin de Gremio'de forma giyen Ferreira olduğu ifade edilmişti. Ferreira için 8 milyon euro gibi bir bonservis ücreti konuşulurken, konuya ilişkin Gremio başkanı Romildo Bolzan konuştu. İşte Fenerbahçe - Ferreira transferine dair Gremio kulübü başkanının o sözleri... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 10:23
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

Fenerbahçe'nin bir süredir takibe aldığı ve girişimlere başladığı bilinen 24 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncuyu Ferreira ile ilgili Brezilya'da flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

Bilindiği üzere sarı lacivertlilerin, Ferreira transferi için önemli aşama kaydettiği ancak transferdeki engelin, Gremio'nun 8 milyon euro bandında bonservis olduğu dile getirilmişti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Gremio başkanı Romildo Bolzan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ferreira'nın, takım için önemli bir isim olduğunu ve takımın olmazsa olmazları arasında yer aldığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

Bolzan, Brezilya basınına verdiği demeçte oyuncusuyla sözleşme yenilemek istediğini de aktardı. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

"Ferreira'yı, Gremio için çok önemli bir noktada görüyuorum. Sezonun kilit oyuncularından biri olacağını düşünüyorum. Sözleşmesinin uzatılması ve mali düzenlemeler yapmak için görüşüyoruz.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

Ona istediği ücreti vermek için çalışmalar sarf ediyoruz ve anlaşacağımızı umuyorum. Onu takımımızın temel taşlarından biri olarak görüyorum."

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

FERREIRA KİMDİR?
31 Aralık 1997'de Brezilya'da dünyaya gelen Ferreira, sol ve sağ kanatta forma giyebiliyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen yıldız isim, Brezilya Serie B takımlarından Gremio forması terletiyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ferreira için resmi açıklama geldi! İşte başkanın o sözleri

Kariyerine Gremio'da başlayan Ferreira, bir dönem Cianorte ve Aimore'ye kiralandı ve sonrasında Gremio'da futbol yaşantısına devam etti. Ferreira kariyeri boyunca toplam 92 resmi müsabakada forma giyerken 18 gol 18 asist üretti.

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