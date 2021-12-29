SPOR HABERİ - Fırat Aydınus'un Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki VAR konuşması ortaya çıktı!

'KARIŞACAĞIM BİR DURUM DEĞİL

Ceylan'ın "Bu penaltı kararı karışacağım bir durum değil. Attırabilirsin" dediği de duyuluyor. Dahası, Hakan Ceylan üst üste dört maçta görev aldı. Demek ki VAR sorunu yok. İyi de, Fırat Aydınus ZTK'da Antalyaspor-Giresunspor maçına kadar neden bekletildi?

'FERHAT GÜNDOĞDU HAKEMİNE SAHİP ÇIKMALI'

Ne yazık ki saha içindeki gerçekler eğilip bükülerek, fısıltıyla kulaklara üflendi. O fısıltıları önlemenin bir yolu vardı. Baştan sona tüm VAR diyalogları kayıt altında. O sesleri dinler, Aydınus-Ceylan konuşmasında gerçekleri bulur, ona uygun iki satırlık bir açıklama ile kamu vicdanını aydınlatıp ikna ederdiniz. Hayır, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bunu yapmadı! Hakemine sahip çıkmadı.