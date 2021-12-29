SPOR HABERİ - Fırat Aydınus'un Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki VAR konuşması ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi büyük çekişmeye sahne olmuş, karşılaşma 2-2 berabere bitmişti. Hakem Fırat Aydınus'un Beşiktaş aleyhine verdiği penaltı kararı, tartışmaları beraberinde getirmişti. Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe konuyla ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
'ADAMIN İTİBARINI SARSTILAR'
"Adamın kalbini kırdılar. İtibarını sarstılar. Fısıltı gazetesine sahte haber tüyoları verip kamuoyunda itibarsızlaştırma rüzgarları estirdiler. Kalbi kırılan adam Fırat Aydınus… Sorsan, alacağın tek yanıt, "Yok bir şey, iyiyim" sözleri olur. Renk vermez, mimiklerini bile kontrol eder. Olabildiğince ifadesiz bir çehre ile boş bakar.
'VİCDAN HEP NÖBETTEDİR'
En çok hakemlerde gördüğüm kaçınma, uzak durma halidir bu. O nedenle adlarının tartışıldığı günlerde apartman komşularına bile mesafeli davranırlar. Özetle sessizliğin anıtıdır onlar. Aydınus'u bu nedenle aramadım. Düdük ötmez, ağız kapanır dil susar. Ama vicdan hep nöbettedir.