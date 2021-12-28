SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de son teknik direktör adayı Jorge Jesus!

Alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hummalı bir şekilde devam ediyor. Birçok isim Sarı-Lacivertli ekip için yazılıp çizilirken, bomba bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim Jorge Jesus... Portekiz'in ve Avrupa'nın en popüler teknik direktörlerinden Jesus, Benfica'daki görevinden ayrıldı. Futbol tarihinin en başarılı antrenörleri arasında gösterilen Jesus, çoğu takımda elde ettiği galibiyet oranlarıyla öne çıkıyordu. Tecrübeli hocanın Benfica'daki kontratı sona ermeden takımdan ayrılması soru işaretlerine neden oldu.

Türkiye'de teknik direktör arayışı devam eden Fenerbahçe'de de gündemdeki son isim Jesus oldu. Ancak, kariyeri boyunca 17 takım çalıştıran antrenörün Brezilya'ya dönmesi de olasılıklar arasında. Öte yandan Brezilya'nın son şampiyonu Flamengo da teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus'la irtibat halinde.





JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 yılında Portekiz'in Amadora kentinde dünyaya gelmiştir. 67 yaşındadır. Aktif teknik direktörlük görevini sürdüren hocalar arasında en yaşlı isimlerden birisidir. Kariyeri boyunca 17 farklı takımda teknik direktör olarak veya farklı meslek kategorilerinde görev almıştır. 16 kez kupa kazanma başarısı göstermiştir. Gittiği her ülkede bir kez bile olsa kupa kazanmıştır. Şimdiye dek kazandığı en büyük başarı, Flamengo ile elde ettiği Copa Libertadores zaferidir. 2018-19 sezonunda Brezilya ekibini idare eden antrenör, sürpriz bir şekilde takımını Güney Amerika'nın en iyi takımı haline getirmiştir.

BENFICA'DAN NEDEN AYRILDI?

Portekiz basınında yer alan iddialara göre, Jorge Jesus'un Pizzi'yi kadrodan çıkarmasından sonra Benfica'da oyuncular Jorge Jesus ile idmana çıkmayı kabul etmediler.

Bununla beraber Benfica Başkanı Rui Costa ve Jesus, yeniden bir görüşme gerçekleştirecek. Benfica taraftarı, iki ismin de gönderilmesini talep ediyor.