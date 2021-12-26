Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu! "Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz"

SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu! "Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz"

Spor haberi... Süper Lig'de ilk devreyi Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Göle açıklamasında, "Bu zamanlar, bizim için birlik olma zamanları. Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor, mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 21:19 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 21:31
SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu! "Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz"

İşte Zeki Murat Göle'nin açıklamaları...

"Sonuna kadar mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir yürek koydular sahaya. Bu zamanlar, bizim için birlik olma zamanları. Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor, mücadelemize devam edeceğiz."

"Önümüzde bir yarı daha var. Bazı şeyleri düzeltip daha iyi yerlere gelmek istiyoruz."

"Kısa zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe genetiğine daha uygun oynamak istiyoruz. Bunun meyvesini ilk yarıda aldık. İlk yarıda en çok pas yaptığımız maçı oynadık. Pas oyununu kurguluyoruz. Çok kaliteli ayaklarımız var."

"Üretkenlikle ilgili problemimiz var, gol yapamıyoruz. Kısa bir zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe'nin genetiğine daha uygun bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez."

DİĞER
Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti!
Film sahnesi değil hayatın ta kendisi! Komandolarımızın operasyon görüntüleri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor