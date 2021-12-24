Fenerbahçe'ye 2 hocadan kötü haber! İşte son durum

Sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından gözler yeni hocaya çevrildi.
Sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından gözler yeni hocaya çevrildi.
Fatih Karagümrük deplasmanına Zeki Murat Göle ile çıkan sarı-lacivertlilerin 9 kişi kalan rakibini yenememesi camiada hayal kırıklığı yarattı.
Yabancı bir teknik adama takımı emanet etmenin hesaplarını yapan yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor. Bir an önce yeni hocasını açıklamak isteyen Kanarya'ya 2 isimden kötü haber geldi.
BILIC VE SEEDORF TEKLİFİ REDDETTİ!
tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, Slaven Bilic ve Seedorf'a teklifini sundu. Ancak 2 isim de sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.
ROTA YENİDEN LÖW!
Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerde rota yeniden Joachim Löw'e döndü. Fenerbahçeli kurmaylar, kulüpsüz durumda bulunan Alman çalıştırıcıyı ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.