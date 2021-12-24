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Fenerbahçe'ye 2 hocadan kötü haber! İşte son durum

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde beklenen performansı sergileyemeyen sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın görevine son verildi. Listesinde birçok hoca adayı bulunan Kanarya'ya 2 kötü haber birden geldi. Peki, Fenerbahçe'de şimdi ne olacak? İşte hoca adaylarında son durum... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 19:36 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 19:39
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye 2 hocadan kötü haber! İşte son durum

Sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından gözler yeni hocaya çevrildi.

Fenerbahçe'ye 2 hocadan kötü haber! İşte son durum

Fatih Karagümrük deplasmanına Zeki Murat Göle ile çıkan sarı-lacivertlilerin 9 kişi kalan rakibini yenememesi camiada hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'ye 2 hocadan kötü haber! İşte son durum

Yabancı bir teknik adama takımı emanet etmenin hesaplarını yapan yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor. Bir an önce yeni hocasını açıklamak isteyen Kanarya'ya 2 isimden kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye 2 hocadan kötü haber! İşte son durum

BILIC VE SEEDORF TEKLİFİ REDDETTİ!
tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, Slaven Bilic ve Seedorf'a teklifini sundu. Ancak 2 isim de sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.

Fenerbahçe'ye 2 hocadan kötü haber! İşte son durum

ROTA YENİDEN LÖW!
Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerde rota yeniden Joachim Löw'e döndü. Fenerbahçeli kurmaylar, kulüpsüz durumda bulunan Alman çalıştırıcıyı ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

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