Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Chelsea'den flaş Attila Szalai kararı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Chelsea'den flaş Attila Szalai kararı

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında transfer olan Attila Szalai, sergilediği performansla kısa sürede Avrupa kulüplerini peşine takmıştı. Macar stoperin ismi Premier Lig devi Chelsea ile de sıkça anılırken, İngiliz basını ise konuyla ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:03
Uğur Sarıkaya
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Chelsea'den flaş Attila Szalai kararı

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sergilediği performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin ilgi odağı oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Chelsea'den flaş Attila Szalai kararı

Hem Fenerbahçe'de hem de Macaristan Milli Takımı'nda istikrarlı bir grafik çizen başarılı stoperin ismi bu sezon İngiliz devi Chelsea ile de sıkça anılmaya başlanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Chelsea'den flaş Attila Szalai kararı

Hatta Szalai'nin birkaç maçtır ilk 11'de yer almaması da Fenerbahçe'nin Chelsea ile anlaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak İngiliz basınından gelen son haberler, bu iddiaların tam tersi yönünde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Chelsea'den flaş Attila Szalai kararı

insidefutbol.com'da yer alan haberde; savunma oyuncuları Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Cesar Azpilicueta ile yolları ayırmayı planlayan Chelsea'nin, daha önce ilgilendiği Attila Szalai'nin transferinden şu an için vazgeçtiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Chelsea'den flaş Attila Szalai kararı

Macar stoperi bir seçenek olarak görmeyen Londra ekibinin farklı isimlere yöneldiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Chelsea'den flaş Attila Szalai kararı

Öte yandan haberde; Szalai'nin Türkiye'deki başarılı performansı sonrası yakın gelecekte büyük bir Avrupa kulübüne transfer olabileceği de ifade edildi.

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