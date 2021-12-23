FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Chelsea'den flaş Attila Szalai kararı

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sergilediği performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin ilgi odağı oldu.
Hem Fenerbahçe'de hem de Macaristan Milli Takımı'nda istikrarlı bir grafik çizen başarılı stoperin ismi bu sezon İngiliz devi Chelsea ile de sıkça anılmaya başlanmıştı.
Hatta Szalai'nin birkaç maçtır ilk 11'de yer almaması da Fenerbahçe'nin Chelsea ile anlaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak İngiliz basınından gelen son haberler, bu iddiaların tam tersi yönünde...