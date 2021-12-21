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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Muriqi düellosu

Corriere dello Sport, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Vedat Muriq’i kadrosuna katmaya çalıştığını belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Muriqi düellosu

Ara transferde takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de hedeflerin başında etkili bir golcü geliyor... İtalyan basınından Corriere dello Sport, sarı-lacivertli takımın Galatasaray ile birlikte eski santrforu Vedat Muriqi ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, teknik direktör Sarri'nin projesinin dışında yer alan Kosovalı forvetin de Türkiye'ye dönme konusunda oldukça istekli olduğu ifade edildi. 27 yaşındaki Vedat bu sezon 11'i Serie A, 3'ü Avrupa Ligi'nde olmak üzere 14 maçta toplam 313 dakika süre alırken, sadece 1 asist yapabildi.

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