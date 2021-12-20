SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürerken Trabzonspor en yakın rakibine attığı 9 puanlık farkla liderliğini sürdürüyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beklentilerin oldukça uzağında bir performans gösterirken Fenerbahçe 5, Beşiktaş 9, Galatasaray ise 11. sırada kendine yer bulmuş durumda.
Sezon başında yaptığı takviyelerle mutlak şampiyonluk hedefleyen ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de son oynanan Beşiktaş derbisinde kaybedilen 2 puan taraftarları çileden çıkardı.