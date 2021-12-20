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SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan sürerken beklentilerin oldukça altına bir performans sergileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pererira eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Hal böyleyken birçok isim Sarı-Lacivertliler için yazılıp çizilirken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (CEVDET BERKER İŞLEYEN / DIŞ HABERLER)

CEVDET BERKER İŞLEYEN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 19:15
SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürerken Trabzonspor en yakın rakibine attığı 9 puanlık farkla liderliğini sürdürüyor.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beklentilerin oldukça uzağında bir performans gösterirken Fenerbahçe 5, Beşiktaş 9, Galatasaray ise 11. sırada kendine yer bulmuş durumda.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

Sezon başında yaptığı takviyelerle mutlak şampiyonluk hedefleyen ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de son oynanan Beşiktaş derbisinde kaybedilen 2 puan taraftarları çileden çıkardı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

Karşılaşma sonunda tribünlerden 'Ali Koç istifa' sesleri yükselirken, Vitor Pereira aleyhine de tezahüratlar duyuldu.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

Portekizli çalıştırıcı için ayrılık iddiaları ortaya atılmaya devam ederken, Sarı-Lacivertliler'in flaş bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

FootballNewsAfrica'nın haberine göre; Fenerbahçe, ocak ayında takımın başına daha önce Real Madrid, Inter, Milan gibi takımlarda forma giymiş ve kariyerine antrenör olarak devam eden futbol efsanelerinden Clarence Seedorf ile görüşüyor.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

Haberin detaylarında ise; Sarı-Laciertliler'in Seedorf'a, 6 ay için 720 bin Euro teklif ettiği ve sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonun olduğu görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

45 yaşındaki Hollandalı teknik adam, son olarak 2019'da Kamerun'u çalıştırmıştı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Clarence Seedorf...

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