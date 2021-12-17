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Fırat Aydınus yönetecek

TFF, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Fırat Aydınus'ugörevlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Fırat Aydınus yönetecek
TFF, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Fırat Aydınus'ugörevlendirdi. Ülker Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Fırat Aydınus daha önce 12 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde görev aldı. 4 kez sarı-lacivertli takım, 4 kez Beşiktaş kazanırken 4 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu sezon ligde Aydınus ile Başakşehir'e 2-0, Konyaspor'a ise 2-1 yenilmişti. Beşiktaş ise Aydınus ile çıktığı iki maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti, Altay'a ise deplasmanda 2-1 kaybetti.
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