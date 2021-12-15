Barcelona'nın yıldızı Kanarya oluyor! Luuk De Jong...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin La Liga devi Barcelona'da forma giyen Luuk de Jong'u ocak ayında kadrosuna katmak istediğini yazdı. Gabriel Sans imzalı haberde Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi'nin tecrübeli oyuncuyu takımda düşünmediği ve Luuk de Jong'un da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da sezon başında 31 yaşındaki forvetle ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği vurgulandı.