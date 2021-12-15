Barcelona'nın yıldızı Kanarya oluyor! Luuk De Jong...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin La Liga devi Barcelona'da forma giyen Luuk de Jong'u ocak ayında kadrosuna katmak istediğini yazdı. Gabriel Sans imzalı haberde Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi'nin tecrübeli oyuncuyu takımda düşünmediği ve Luuk de Jong'un da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da sezon başında 31 yaşındaki forvetle ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği vurgulandı.
LUUK DE JONG KİMDİR?
27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Luuk de Jong, kariyerine Hollanda takımlarından De Graafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla formaları giyen 31 yaşındaki golcü, sezon başında Barcelona'ya kiralandı. Tecrübeli forvet, bu sezon Barcelona formasıyla 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Hollandalı futbolcunun Sevilla ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. (aspor.com.tr / Mert Kılıç)