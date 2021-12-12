FENERBAHÇE HABERİ: Samet Güzel’in unutamadığı o an! Alex de Souza… (FB spor habei)

Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza'nı tercümanı Samet Güzel, sarı lacivertlilerin gündemine dair konuştu. Ömer Faruk Özcan'ın konuğu olan Samet Güzel, Alex de Souza ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken unutmadığı o anı ilk kez anlattı.

İşte Samet Güzel'in Alex de Souza sözleri ve tüm açıklamaları:

"Alex gerçek efsane... Bir sürü efsaneler var camialarda. Bizim en son dönem yaşayarak gördüğümüz efsane Alex.Bunu gerçekten dostu, arkadaşı ve kardeşi olduğum için söylemiyorum çünkü o ayrı bir hikaye."

"Aramın iyi olmadığı biri de olabilirdi ama o bunun saha içi efsaneliğini, kulüp için önemini değiştirmeyecekti. Futbolcuyu sana saha içi verdiği verimiyle, attığı golüyle, gol sevinciyle, taraftarla olan bağıyla değerlendireceksin."

"ANLATIRKEN ZORLANIYORUM"

"Çünkü bir insanın herkesle iyi anlaşması mümkün değil, dolayısıyla bu onun mesleki anlamda yaptıklarını boşa çıkarmıyor. Alex, saha içerisinde soğuk kanlılığıyla, problem çözme yetenekleriyle herkese güven veren çok büyük bir kalite. Anlatırken zorlanıyorum..."

"ALEX BİZİ KÖTÜ ALIŞTIRMIŞ"



"Alex bizi kötü alıştırmış, iyi anlamda söylüyorum. O kadar ekstra şey yapmış ki biz o ekstra şeylere alışmışız. O kadar alıştırmış ki şimdiki 10 numaralardan da aynı şeyleri gözlerimiz arıyor. Dikkat edersen herkesi zor anlattım, Alex'i zor anlattım."





SAMET GÜZEL'İN ALEX İLE UNUTAMADIĞI O AN

Ben sene boyunca hissetmişim gibi Alex'ten kaptanlık pazubandını istedim. O da, 'bekle' dedi. Formasını aldık adamın, kramponlarını vs her şeyi var. Ben de kaptanlık pazubandını istiyorum. O da heralde totem yaptı. Halbuki verse yenisi verilebilecek bir şey. Yok abi vermedi. Malzemeciyi de tembihledi. O aynı pazubandını bir sonraki maç giyiyor.

Devre arası oldu hala vermiyor. İyi peki dedim ve peşini bıraktım. En son Sivas maçında şampiyon olduk. Kutlama yaparken baktım biri arkadan saçımı çekti, kulağıma doğru yanaştı, 'bir sene boyunca istedin, bir saniyede kaybetme' dedi. Aldı pazubandını avucumun içine koydu. Ortalık yangın yeri bir düşürsem gitti.

ALEX İLE O DİYALOĞU



Sonra soyunma odasına girdim, 'başımın etini yedin, oldu mu sonunda. Şampiyonluğu bekliyordum, bak daha anlamlı oldu böyle' dedi. Ben de teşekkür ettim.

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