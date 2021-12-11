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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoperde B planı hazır! Mamadou Fofana...

Spor haberi... Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına kısa bir zaman kala transfer çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertliler, özelllikle savunma bölgesi için arayışlarını hızlandırırken flaş bir ismi takibe aldı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoperde B planı hazır! Mamadou Fofana...

Ara transfer dönemi yaklaştıkça Fenerbahçe'de hareketlilik artmaya devam ediyor. Devre arasında Kim Min Jae veya Attila Szalai'den birisini satma ihtimali bulunan Fenerbahçe yönetimi yeni bir stoper için arayış içine girmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoperde B planı hazır! Mamadou Fofana...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmayların alternatif bir stoper bulduğu iddia edildi. Bu isim Mamadou Fofana. Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olan Mamadou Fofana'nın yakın takibe alındığı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoperde B planı hazır! Mamadou Fofana...

Daha önce Alanyaspor forması giyen ve şu anda Fransız ekibi Amiens'de görev yapan Fofana çabukluğu ve fiziksel üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoperde B planı hazır! Mamadou Fofana...

23 yaşında ve 1.86 boyunda olan Fofana, genç yaşına rağmen 24 kez Mali Milli Takım formasını giydi. Fofana'nın milli takımda 1 de golü bulunuyor. Amiens kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoperde B planı hazır! Mamadou Fofana...

Oyuncunun direkt bonservesiyle birlikte alınması ya da satın alma opsiyonuyla kiralanmasının masada olduğu bildirildi. Fofana her iki ayağını da rahatlıkla kullanabilen bir stoper.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoperde B planı hazır! Mamadou Fofana...

Ülkemizde Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Fofana, 2018'de Metz'e, bu yaz transfer döneminde de yine bir başka Fransız ekibi Amiens'e transfer oldu.

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