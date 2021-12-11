TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoperde B planı hazır! Mamadou Fofana...

23 yaşında ve 1.86 boyunda olan Fofana, genç yaşına rağmen 24 kez Mali Milli Takım formasını giydi. Fofana'nın milli takımda 1 de golü bulunuyor. Amiens kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro.

Oyuncunun direkt bonservesiyle birlikte alınması ya da satın alma opsiyonuyla kiralanmasının masada olduğu bildirildi. Fofana her iki ayağını da rahatlıkla kullanabilen bir stoper.