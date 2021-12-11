TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoperde B planı hazır! Mamadou Fofana...

Ara transfer dönemi yaklaştıkça Fenerbahçe'de hareketlilik artmaya devam ediyor. Devre arasında Kim Min Jae veya Attila Szalai'den birisini satma ihtimali bulunan Fenerbahçe yönetimi yeni bir stoper için arayış içine girmişti.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmayların alternatif bir stoper bulduğu iddia edildi. Bu isim Mamadou Fofana. Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olan Mamadou Fofana'nın yakın takibe alındığı.
Daha önce Alanyaspor forması giyen ve şu anda Fransız ekibi Amiens'de görev yapan Fofana çabukluğu ve fiziksel üstünlüğü ile dikkat çekiyor.