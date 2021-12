Sol şeride Conte

Aratransfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz 'den sol bek iddiası geldi. Guimaraes Digital 'in haberine göre sarı-lacivertliler, Moreirense 'den Abdu Conte ile ilgileniyor. Vitor Pereira 'nın önerdiği tahmin edilen Gine asıllı sol bekin bonservis haklarının yüzde 50'si Sporting 'in elinde bulunuyor. Alt kategorilerde 33 kez Portekiz milli takımında oynayan Conte bu sezon takımında 14 maçta şans bulurken, 1 asist gerçekleştirdi. Haziran 2023'e kadar Moreirense ile sözleşmesi bulunan Abdu Conté'nin piyasa değeri şu an 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.