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Sol şeride Conte

Fenerbahçe’nin Moreirense’nin Gineli sol beki Abdu Conte ile ilgilendiği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 1 asist yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Sol şeride Conte
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den sol bek iddiası geldi. Guimaraes Digital'in haberine göre sarı-lacivertliler, Moreirense'den Abdu Conte ile ilgileniyor. Vitor Pereira'nın önerdiği tahmin edilen Gine asıllı sol bekin bonservis haklarının yüzde 50'si Sporting'in elinde bulunuyor. Alt kategorilerde 33 kez Portekiz milli takımında oynayan Conte bu sezon takımında 14 maçta şans bulurken, 1 asist gerçekleştirdi. Haziran 2023'e kadar Moreirense ile sözleşmesi bulunan Abdu Conté'nin piyasa değeri şu an 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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