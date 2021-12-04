FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Haberde; Mesut Özil için Fenerbahçe 'den ayrılmak ve kariyerini büyük servet getirecek bir ligde denemenin cazip geldiği belirtildi. Katar Ligi ekiplerinin radarında bulunan yıldız ismin şansını orada değerlendirebileceği kaydedildi.

'FENERBAHÇE'DE EN İYİ ANLARINI YAŞAMIYOR'

33 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'deki en iyi anlarını yaşamadığı belirtildi ve Fenerbahçe ile Mesut Özil'in hayalinin beklenenden daha erken sona erebileceği belirtildi.