Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerden ayrılacağı ve yeni rotasının Katar Ligi olabileceği iddia edildi. Mesut Özil'in kariyerini büyük bir servet getirecek ligde sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi. Mesut Özil yerine arayışlarına başlayan Kanarya'nın, dünyaca ünlü ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 10:00
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in takımdan ayrılığı gündeme geldi. Todofichajes'in haberine göre; 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Katar olabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Haberde; Mesut Özil için Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerini büyük servet getirecek bir ligde denemenin cazip geldiği belirtildi. Katar Ligi ekiplerinin radarında bulunan yıldız ismin şansını orada değerlendirebileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

'FENERBAHÇE'DE EN İYİ ANLARINI YAŞAMIYOR'
33 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'deki en iyi anlarını yaşamadığı belirtildi ve Fenerbahçe ile Mesut Özil'in hayalinin beklenenden daha erken sona erebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

MESUT ÖZİL'İN YERİNE HAZARD!
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in yerine oyuncu arayışında olduğu ve Real Madrid'den ayrılacak olan Eden Hazard'ı gündemine aldığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

FENERBAHÇE İÇİN SÖZ VERMİŞTİ
Öte yandan haberde, Fenerbahçe eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya'nın Eden Hazard ile ilgili röportajı hatırladı. Çetinkaya yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun, bir gün Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdiğini ifade etmişti.

DİĞER
Son dakika: Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Seyit Kont’u konuşuyor! Başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu ile stüdyoyu kahkahaya boğdu
Esra Erol'un programında "Kestane balı diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleriyle fenomen olan Fehmi Pazarlı o sözleri bakın neden söylemiş!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor