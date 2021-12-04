FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in takımdan ayrılığı gündeme geldi. Todofichajes'in haberine göre; 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Katar olabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in takımdan ayrılığı gündeme geldi. Todofichajes'in haberine göre; 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Katar olabileceği iddia edildi.
Haberde; Mesut Özil için Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerini büyük servet getirecek bir ligde denemenin cazip geldiği belirtildi. Katar Ligi ekiplerinin radarında bulunan yıldız ismin şansını orada değerlendirebileceği kaydedildi.
'FENERBAHÇE'DE EN İYİ ANLARINI YAŞAMIYOR'
33 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'deki en iyi anlarını yaşamadığı belirtildi ve Fenerbahçe ile Mesut Özil'in hayalinin beklenenden daha erken sona erebileceği belirtildi.
MESUT ÖZİL'İN YERİNE HAZARD!
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in yerine oyuncu arayışında olduğu ve Real Madrid'den ayrılacak olan Eden Hazard'ı gündemine aldığı bildirildi.
FENERBAHÇE İÇİN SÖZ VERMİŞTİ
Öte yandan haberde, Fenerbahçe eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya'nın Eden Hazard ile ilgili röportajı hatırladı. Çetinkaya yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun, bir gün Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdiğini ifade etmişti.