TRANSFER HABERİ - Kim Min-Jae için sıraya girdiler! Rizespor maçında 3 Avrupa kulübü onu izleyecek

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Pazar günü Süper Lig'de oynanacak Rizespor maçını 3 kulübün yetkililerinin canlı olarak izleyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz gün İngiliz basınında çıkan haberde, Tottenham Hotspur'un Kim Min Jae'yi transfer gündemine aldığı belirtilmişti. Ayrıca Juventus ve Porto'nun da uzun süredir genç stoperi yakından takip ettiği biliniyor.