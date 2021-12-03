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TRANSFER HABERİ - Kim Min-Jae için sıraya girdiler! Rizespor maçında 3 Avrupa kulübü onu izleyecek

Transfer haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Güney Koreli yıldız oyuncu Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor. Şimdiden birçok Avrupa kulübünün radarına girmeyi başaran Min-Jae için bu kez 3 dev kulüp Rizespor maçında tribünlerde olacak. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Kim Min-Jae için sıraya girdiler! Rizespor maçında 3 Avrupa kulübü onu izleyecek

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Pazar günü Süper Lig'de oynanacak Rizespor maçını 3 kulübün yetkililerinin canlı olarak izleyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Kim Min-Jae için sıraya girdiler! Rizespor maçında 3 Avrupa kulübü onu izleyecek

Geçtiğimiz gün İngiliz basınında çıkan haberde, Tottenham Hotspur'un Kim Min Jae'yi transfer gündemine aldığı belirtilmişti. Ayrıca Juventus ve Porto'nun da uzun süredir genç stoperi yakından takip ettiği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Kim Min-Jae için sıraya girdiler! Rizespor maçında 3 Avrupa kulübü onu izleyecek

3 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen Kim Min Jae için Fenerbahçe yönetiminin 20 milyon Euro'luk fiyat belirlediği öğrenildi. Bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 17 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Koreli futbolcu takımın en istikrarlı ismi olarak ön plana çıktı.

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