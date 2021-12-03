Fenerbahçeli oyunculardan yönetimi şaşırtan Pereira cevabı!

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanırken, Samandıra'dan gelen bir haber şok etkisi yarattı.
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanırken, Samandıra'dan gelen bir haber şok etkisi yarattı.
Sabah'ın haberine göre, sarı lacivertli yöneticiler, takımın kötü gidişini masaya yatırmak ve çözüm önerilerini tartışmak için futbolcularla tek tek görüşme yaptı.
RAHAT HAREKET EDEMİYORUZ
Başta Mesut Özil, İrfan Can, Jose Sosa, Attila Szalai, Enner Valencia ve Mergim Berisha olmak üzere futbolcuların yüzde 90'ının "Bu taktik anlayışla başarı imkansız. Pereira çok tutucu ve kalın çizgileri var. Sahada rahat hareket edemiyoruz, kalitemizi yansıtamıyoruz" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
Alınan kötü skorlara rağmen Pereira'nın arkasında duran Başkan Ali Koç'un da futbolculardan gelen bu geri dönüş sonrası büyük şok yaşadığı belirlendi.
KOÇ'UN TAVRINDA ETKİLİ OLDU
Hatta Başkan Koç'un Portekizli hocayla yolları ayırma konusunda eğilim göstermesinin altında da yaşanan bu gelişmenin yattığı belirtiliyor.
Futbolcuların Pereira ile ilgili görüşleri artık Samandıra'da teknik heyet ile takım arasındaki iplerin tamamen koptuğunu gözler önüne serdi.