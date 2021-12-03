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Fenerbahçeli oyunculardan yönetimi şaşırtan Pereira cevabı!

Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçeli yöneticiler futbolcularla tek tek görüşüp takımın durumunu masaya yatırdı. Başta Szalai, Sosa, Mesut ve İrfan Can olmak üzere futbolcularının yüzde 90'ı "Bu taktik anlayışla başarı imkansız. Pereira çok tutucu ve kalın çizgileri var" dediği ortaay çıktı. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
F.Bahçeli oyunculardan yönetimi şaşırtan Pereira cevabı!

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanırken, Samandıra'dan gelen bir haber şok etkisi yarattı.

F.Bahçeli oyunculardan yönetimi şaşırtan Pereira cevabı!

Sabah'ın haberine göre, sarı lacivertli yöneticiler, takımın kötü gidişini masaya yatırmak ve çözüm önerilerini tartışmak için futbolcularla tek tek görüşme yaptı.

F.Bahçeli oyunculardan yönetimi şaşırtan Pereira cevabı!

RAHAT HAREKET EDEMİYORUZ

Başta Mesut Özil, İrfan Can, Jose Sosa, Attila Szalai, Enner Valencia ve Mergim Berisha olmak üzere futbolcuların yüzde 90'ının "Bu taktik anlayışla başarı imkansız. Pereira çok tutucu ve kalın çizgileri var. Sahada rahat hareket edemiyoruz, kalitemizi yansıtamıyoruz" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

F.Bahçeli oyunculardan yönetimi şaşırtan Pereira cevabı!

Alınan kötü skorlara rağmen Pereira'nın arkasında duran Başkan Ali Koç'un da futbolculardan gelen bu geri dönüş sonrası büyük şok yaşadığı belirlendi.

F.Bahçeli oyunculardan yönetimi şaşırtan Pereira cevabı!

KOÇ'UN TAVRINDA ETKİLİ OLDU

Hatta Başkan Koç'un Portekizli hocayla yolları ayırma konusunda eğilim göstermesinin altında da yaşanan bu gelişmenin yattığı belirtiliyor.

F.Bahçeli oyunculardan yönetimi şaşırtan Pereira cevabı!

Futbolcuların Pereira ile ilgili görüşleri artık Samandıra'da teknik heyet ile takım arasındaki iplerin tamamen koptuğunu gözler önüne serdi.

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