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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten Fenerbahçe sözleri! "Pendikspor yenebildiyse..."

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi konuya dair, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek konuştu. Zeybek, "Fenerbahçe'yi Pendikspor yenebildiyse, Afjet Afyonspor da yenebilir." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 15:55
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten Fenerbahçe sözleri! "Pendikspor yenebildiyse..."

Afyonkarahisar Valiliğinin bir otelde düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ziraat Türkiye Kupası 5 . Eleme Turu'nda Afjet Afyonspor'un Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendirdi.

Mehmet Zeybek'in açıklamaları şöyle:

"BİZ TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"
"Fenerbahçe'yi Pendikspor yenebildiyse, Afjet Afyonspor da yenebilir. Top yuvarlak sonuçta. Kazanmak da var kaybetmek de. Her şey olabilir. Biz takımımıza güveniyoruz. Ekibimizde güzel bir kardeşlik ve arkadaşlık ortamı var. Son günlerde de iyi bir çıkış yakaladılar. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmada iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Takımımızla her maça iddialı çıkıyoruz."

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