Attila Szalai'nin menajerlik şirketinden flaş transfer açıklaması! "Chelsea, Dortmund, Juventus..."

Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai'nin adı her geçen gün Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, konuya ilişkin Rogon menajerlik yetkilileri konuştu.

Nemzetisport'un haberine göre; Rogon menajerlik yetkilileri geçtiğimiz haftalarda kendilerine Attila Szalai'nin transferine dair açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada Attila'nın adının Avrupa devleriyle anılmasının olağan olduğu ve transfere ilişkin gidişatın, Fenerbahçe'nin alacağı tavra göre değişebileceğinin söylendiği okuyuculara aktarıldı.

İşte o açıklamalar...

"Attila Szalai, Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından izleniyor. Scoutların önceliği konumunda. A klas takımların, satın almak için yarıştığı bir değer. Bu nedenle Attila Szalai'nin adının, Atletico Madird, Chelsea, Dortmund, Juventus gibi takımlarla anılması sürpriz değil.

TRANSFER OLACAK MI?

Ara transfer sezonunda herhangi bir kulüple anlaştığına dair bilgiler yayılabilir ancak bu tamamen Türk kulübünün niyetine bağlı."



