Helal size gençler

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şenyurt, gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı genel klasmanda takım halinde 3. sırada tamamladı. Milliler, erkek takım sıralamasında ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile Avrupa ikincisi oldu.