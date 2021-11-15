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FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç'ten flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil sözleri

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretine sezon sonunda son vermek isteyen Fenerbahçe, son 4 karşılaşmada aldığı 3 mağlubiyet 1 beraberlik ile hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın koltuğu sallansa da başkan Ali Koç, Portekizli teknil adama sahip çıktı. Kayıpların ardından Portekizli hoca özellikle Mesut Özil konusunda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişyti.. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç ise yaşananları kaleme aldı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç'ten flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil sözleri

Fenomen oyuncular, beraberlerinde sorunları da getirirler. Mesut Özil, 26-27 milyon takipçisiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza attığında, aslında Yeni Dünya'nın yüzünü de getirdi buraya. Büyük oyuncu olmasından kaynaklanan, 'büyük' beklentileri karşılamadan sezon bitti. Yeni dönemde daha farklı roller ve katkı olması bekleniyordu ama 12. hafta bittiğinde, belli bir hesaplaşmanın içine girildi. Fenerbahçe puan kaybederken, Mesut takımın rotasyon oyuncusu pozisyonunda kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç'ten flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil sözleri

'HATA KİMDE' OYUNU BAŞLADI

Bu noktada hata kimde oyununa girdik. Pereira'nın sistemi değiştirmesi ile birlikte, sahada Mesut'un profiline uygun pozisyon kalmadı bir anda. Hoca, kararında ısrarcıydı, öbür tarafta ise dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Problem; ortak verim için yakınlaşmanın olmaması. Mesut verimli olacağı bir alan isterken, Pereira format içinde kalmasında ısrarcı oldu. Sonuç; iki taraf da kaybedenler arasında yerlerini aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç'ten flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil sözleri

GALİBİYET İÇİN ORTAKLIK YAPILIR

Kayserispor maçı öncesinde ilk on birde kendi ismini görmediğinde Mesut Özil'in odayı terk ettiği dedikodular arasında. Ama stada gitti, kulübede oturdu, 70'ten sonra oyuna girdi ve maçı beraberliğe getirdi. Ali Koç'un yaptığı son müdahalede; Pereira'nın kendiyle hesaplaşmasını istemesi, Mesut Özil'i yeniden takımın içine çekmesi, Fenerbahçe'yi, kişisel inatların önüne geçirmeleri için. Burada 'haklı-haksız' olmaz. Tabelada 'galip' yazması için ortaklık yapılır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç'ten flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil sözleri

BAŞKANDAN BALANS AYARI

Ekstra oyuncuların, kendilerine ait özgürlük alanları olmalı. Mesut da bunlardan bir tanesi. Oyuncu grubunun 'saygısını' kazandığınız zaman, diğerleri sizin için koşar. Mesut Özil, Samandıra'da bunu sağladı. Pereira bu durumu gördü ve liderliği kendine istedi. Yangın o zaman çıktı aslında. Drogba'nın "Bana pas atmıyorlar" dediğinde Mancini'nin "Yapabileceğim bir şey yok" demesi gibi. Maçı oyuncular kazandıracak, teknik adam ise onları doğru yönetecek. Ali Koç'un çıkışı, 'liderin' kim olduğunu hepsine hatırlattı, balans ayarı yapıldı.

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