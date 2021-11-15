FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç'ten flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil sözleri

BAŞKANDAN BALANS AYARI

Ekstra oyuncuların, kendilerine ait özgürlük alanları olmalı. Mesut da bunlardan bir tanesi. Oyuncu grubunun 'saygısını' kazandığınız zaman, diğerleri sizin için koşar. Mesut Özil, Samandıra'da bunu sağladı. Pereira bu durumu gördü ve liderliği kendine istedi. Yangın o zaman çıktı aslında. Drogba'nın "Bana pas atmıyorlar" dediğinde Mancini'nin "Yapabileceğim bir şey yok" demesi gibi. Maçı oyuncular kazandıracak, teknik adam ise onları doğru yönetecek. Ali Koç'un çıkışı, 'liderin' kim olduğunu hepsine hatırlattı, balans ayarı yapıldı.