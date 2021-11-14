Fenerbahçe haberleri | Yok artık Ferdi Kadıoğlu! Yaptığı...

Türk baba ve Kanadalı anneden Hollanda'da dünyaya gelen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu , üç ülkenin de A milli takımlarında oynama şansına sahip. Yıllarca forma giydiği Hollanda Ümit Milli Takımı'nda artık yaşı gereği oynayamayan Ferdi'ye, Kanada ve Türkiye'den A Milli Takım için teklif gelmiş durumda. Genç oyuncu mart ayına dek hangi milli takımda forma giyeceğine karar verecek.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'ndaki bu gelişimin sırrını sorduğumuz bir teknik yetkili, şu bilgileri verdi: "Ferdi Fenerbahçe'ye geldiğinde yaşı çok küçüktü ve fiziği henüz gelişmemişti. Yaşı ilerledikçe futbolcu fiziğine sahip olmaya başladı. Vitor Pereira da ondan bir kanat beki yarattı. Bir koridoru en uçtan ileri uca kullanması görevini başarıyla yerine getirdi." (Hürriyet)