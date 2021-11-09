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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! İlk görüşme gerçekleşti (FB spor haberi)

Vitor Pereira ile yeni bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken teknik direktör Vitor Pereira eleştirilen isim oldu. Fenerbahçe, Pereira ile yolların ayrılması durumunda ise ilk adayını belirledi. Sarı lacivertliler, eski yıldızı Alex de Souza ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! İlk görüşme gerçekleşti (FB spor haberi)

Pereira yolun sonuna gelirken, alternatif arayışları başladı. Başkan Ali Koç'un bazı temaslarda bulunduğu en dikkat çeken ismin sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! İlk görüşme gerçekleşti (FB spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; Başkan'ın zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi. Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! İlk görüşme gerçekleşti (FB spor haberi)

Pereira'nın görevden alınması halinde ise ilk aday olacağı ifade ediliyor. 2004- 2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Alex, 241 lig maçında 136 gol, 109 asistlik performans sergilemiş ve Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na taraftarların girişimiyle heykeli dikilmişti.

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