FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! İlk görüşme gerçekleşti (FB spor haberi)

Pereira yolun sonuna gelirken, alternatif arayışları başladı. Başkan Ali Koç'un bazı temaslarda bulunduğu en dikkat çeken ismin sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu belirtildi.
Sabah'ın haberine göre; Başkan'ın zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi. Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.
Pereira'nın görevden alınması halinde ise ilk aday olacağı ifade ediliyor. 2004- 2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Alex, 241 lig maçında 136 gol, 109 asistlik performans sergilemiş ve Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na taraftarların girişimiyle heykeli dikilmişti.