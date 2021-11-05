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FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu 4. maçında Royal Anwerp ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Fotomaç Gazetesi yazarlarları, Antwerp-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 09:55 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 09:56
FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Antwerp ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak gruptan çıkma yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mert Hakan, Meyer ve Berisha kaydetti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Antwerp-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

İşte o yazılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - F.BAHÇE'NİN HOCASI
Ne demiştin Pereira? "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz…" Sen daha hangi kulüpte çalıştığını bile bilmiyorsun! Büyük ihtimalle de öğrenemeyeceksin! Sen daha elindeki oyuncuları nasıl kullanacağını bile bilmiyorsun! Nasıl yapalım, nasıl öğretelim sana? Elindekilerin kıymetini bilmiyorsun.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sosa'yı bırak Avrupa Ligi'ni, Süper Lig'in dengesini bozacak bir oyuncu… Mesut'u söylemiyorum bile… Takımdaki üst düzey oyuncuları küstürerek bir yere varamayız. En önemlisi onları doğru kullanmak. Berabere kaldığın takımı, eze eze yeniyorsan, berabere kaldığında sıkıntı sendedir. Başkasında değil!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Defansif orta saha olarak konuştuğumuz Gustavo, öve öve bitiremediğimiz Josef'ten daha evla! Bu takım iyi şeyler yapacak. Hatta sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak kapasitede. Bazen takımın iyi ama hocan kötü olur. İstediğin hedeflere ulaşamazsın. İnşallah Fenerbahçe'nin hocası, Fenerbahçe'nin hedeflerine engel olmaz.


FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - DÜĞMEYE BASTILAR
Devrenin üç golle bitmesiyle birlikte, maçı da bitirdi Fenerbahçe. İstediği skoru aldıktan sonra, rakibin neler yapamayacağını da anladılar. Kendi sahalarında bekleyerek, risk almayı rakibe bıraktılar. Rakiplerinin "yetersizliğini" değerlendirip, üç puanı da kaptılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk yarıdaki skoru getiren tamamen ustalıktı. Mert Hakan Yandaş ve Berisha hem gol atıp, hem asist yapan ikiliydi. Onları yöneten ise İrfan Can... Belçika'da tam bir ustalar geçidi aslında. Ferdi ile Osayi'nin ters kanatlarda başlaması gecenin sürprizi. Enteresan olan ikisinin de gol kaçıranlar arasında olmasıydı. Ezberlediklerinin dışına çıktıkları halde, rakip kaleye koşmakta sıkıntı çekmediler. Antwerp karşısında ders veren bir ilk yarı oynadılar arkadaşlarıyla birlikte.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Antwerp grubun zayıf halkası. Kadıköy'de kaybedilen iki puan bu yüzden çok önemliydi. Bu maçta onu da anladılar. Eintracht Frankfurt'un Yunanistan'da Olympiakos karşısında kazandığını bilerek çıktıkları maçta, grubu ilk ikide bitirmenin fırsatı da önlerindeydi. Bunu görerek oynadılar ve kazandılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sosa'nın yönettiği takımdı dün Fenerbahçe. Gustavo sonrasında daha çok ve daha etkili öne doğru oynadılar. İlginç bir seçim var ortada. Brezilyaılı'nın güven veren defansif duruşu karşısında, Jose Sosa'nın topu bir an önce hücuma döndürmek isteyen hamleleri. Sosa, "riskli" sınıfına giriyor ama yanına İrfan Can'ı aldığında pas trafiği müthiş etkili işliyor. Sosa, İrfan ve Mert Hakan...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Aslında Emre Belözoğlu'nun üç silahşoru... Yanlarına Mesut Özil'i de koymuşlardı. Ustalık ile mücadele yan yana geldiğinde, herkese gol attırabilirler. Berisha'nın estetik golü de bu ustalığın ördüğü tuğlalar ile geldi. Ligdeki sıkıntılı maçlar sonrasında çok önemli bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Pazar günü, Kadıköy'de taraftarıyla gülerek selamlaşma fırsatı yarattılar. Kriz zamanında, en doğru anda, en güzel skoru aldılar. Belki de sezonun düğmesine bastılar.

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