FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Antwerp ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak gruptan çıkma yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mert Hakan, Meyer ve Berisha kaydetti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Antwerp-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
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Antwerp ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak gruptan çıkma yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mert Hakan, Meyer ve Berisha kaydetti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Antwerp-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
EMRE BOL - F.BAHÇE'NİN HOCASI
Ne demiştin Pereira? "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz…" Sen daha hangi kulüpte çalıştığını bile bilmiyorsun! Büyük ihtimalle de öğrenemeyeceksin! Sen daha elindeki oyuncuları nasıl kullanacağını bile bilmiyorsun! Nasıl yapalım, nasıl öğretelim sana? Elindekilerin kıymetini bilmiyorsun.
Sosa'yı bırak Avrupa Ligi'ni, Süper Lig'in dengesini bozacak bir oyuncu… Mesut'u söylemiyorum bile… Takımdaki üst düzey oyuncuları küstürerek bir yere varamayız. En önemlisi onları doğru kullanmak. Berabere kaldığın takımı, eze eze yeniyorsan, berabere kaldığında sıkıntı sendedir. Başkasında değil!