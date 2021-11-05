FENERBAHÇE HABERLERİ: Spor yazarları Antwerp - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - F.BAHÇE'NİN HOCASI

Ne demiştin Pereira? "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz…" Sen daha hangi kulüpte çalıştığını bile bilmiyorsun! Büyük ihtimalle de öğrenemeyeceksin! Sen daha elindeki oyuncuları nasıl kullanacağını bile bilmiyorsun! Nasıl yapalım, nasıl öğretelim sana? Elindekilerin kıymetini bilmiyorsun.