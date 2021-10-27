FENERBAHÇE HABERİ: Verdiği raporun ardından yönetimden Vitor Pereira'ya: Toparlan! (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste 2 yenilgi alarak puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'de üst üste gelen kötü sonuçların ardından Başkan Ali Koç ile teknik direktör Vitor Pereira bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Alanya karşısındaki oyundan memnun olduğunu dile getiren Portekizli "Son pas ve son vuruşlarda eksiğimiz var. Bu da benim sorumluluğumda. Daha iyi olacağız" diyerek başkana garanti verdi. Yönetim ise, "Ekibine ve sana güveniyoruz" dediği hocadan bir an önce toparlanma talep etti.