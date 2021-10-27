FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Mahmut Uslu'dan çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe eski asbaşkanı ve basın sözcüsü Mahmut Uslu , uzun süren suskunluğunu bozdu ve Hürriyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Mahmut Uslu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Vitor Pereira 'nın yeniden gelişini hiç olumlu karşılamadım. Pereira'nın kendisi biliyor, biz tanımıyorduk onu İtalyan menajer Terraneo getirmişti. Pereira geldiği ilk gün geri dönecekti ama devam etti. Kaliteli oyuncularla problemi olan birisi ve ben hoş karşılamadım. Kimse kimseyi aldatmasın, Fenerbahçe 'de belirli seviyede çok oyuncu var ama Mesul Özil gibi çok kaliteli oyuncu yok.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile 10 maçta 7 galibiyet almıştı. Devam edilmedi ve Vitor Pereira tercih edildi. Bu kararı Pereira'nın geldiği gün olan 2 Temmuz'da olumlu karşıladınız mı?

Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi iki simge ismin Beşiktaş'a gitmeleri, geçen sezon Fenerbahçe'ye dönmeleri ve sezon başında yeniden ayrılmaları… Bu döngü için ne dersiniz?

Aziz Yıldırım ve yönetimi görevde olsaydı sağ bek (Gökhan Gönül) Fenerbahçe'ye gelemezdi. Öbürü ise (Caner Erkin) özellikle Beşiktaş maçında Fenerbahçe'ye yanlışlar yaptı. O yüzden biz olsaydık kulübe dönemezdi.