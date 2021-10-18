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Fenerbahçe'den 'kırmızı' paylaşım

Sarı-lacivertliler, resmi sitelerinden maç sonucunu verirken hakem Ali Şansalan'ın Kim-Min Jae'ye gösterilen kırmızı kartı ön plana çıkardı. Herhangi bir yorum yapılmayan paylaşım ile karşılaşmanın hakemi Şansalan'ın skora direkt etki ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'den 'kırmızı' paylaşım
Sarı-lacivertliler, resmi sitelerinden maç sonucunu verirken hakem Ali Şansalan'ın Kim-Min Jae'ye gösterilen kırmızı kartı ön plana çıkardı. Herhangi bir yorum yapılmayan paylaşım ile karşılaşmanın hakemi Şansalan'ın skora direkt etki ettiği vurgulandı.
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