Fenerbahçe kafilesini Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarı karşıladı

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederek liderliği bordo-mavililere verdi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli cephede maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterilirken başkan Ali Koç, taraftarı Sabiha Gökçen Havalimanı'na takımı karşılamaya çağırdı.

BİNLERCE TARAFTAR SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA AKIN ETTİ

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan, "Bu gece hakem eliyle yapılan haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçemizi karşılamaya gidecek Büyük Taraftarımızın dikkatine; Takımımız 00.15'te Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacaktır" paylaşımı sonrası binlerce taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nı hınca hınç doldurdu.