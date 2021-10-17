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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı CANLI SKOR (Trabzon Fenerbahçe canlı izle)

Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde lider durumda bulunan Fenerbahçe, Madical Park Stadyumu'nda ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. (Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 18:56
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı CANLI SKOR (Trabzon Fenerbahçe canlı izle)

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Lider Fenerbahçe, Trabzon'da kazanarak liderliğini pekiştirmek istiyor. Bordo-mavililer ise ezeli rakibini devirip zirveyi ele geçirmeyi planlıyor.


📺 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi - Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Enner Valencia

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