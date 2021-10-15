Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil soruları yanıtladı! "Tek bir amacım var..."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil soruları yanıtladı! "Tek bir amacım var..."

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, doğum gününde, Fenerbahçe resmi sitesine samimi açıklamalarda bulundu. Soruları tek tek yanıtlayan Özil, "Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var." ifaderini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 15:09
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil soruları yanıtladı! "Tek bir amacım var..."

Dünyaca ünlü yıldız futbolcumuz Mesut Özil, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesine doğum gününde özel açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil soruları yanıtladı! "Tek bir amacım var..."

Fenerbahçe forması altında ilk doğum günün. Neler hissediyorsun?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil soruları yanıtladı! "Tek bir amacım var..."

Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil soruları yanıtladı! "Tek bir amacım var..."

Milyonlarca hayranın var. Artık Fenerbahçeliler için de ayrı bir konumdasın. Bunlar sana ne hissettiriyor?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil soruları yanıtladı! "Tek bir amacım var..."

Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil soruları yanıtladı! "Tek bir amacım var..."

Taraftarı olduğun takımın mücadelesinde futbolcu olarak yer almak senin için ne anlam ifade ediyor?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil soruları yanıtladı! "Tek bir amacım var..."

Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar.

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