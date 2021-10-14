FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar duyurdu! Adnan Januzaj Fenerbahçe yolunda

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için de çalışmalar sürüyor. İspanyol basını daha önce de sarı-lacivertlilerin gündeme gelen Adnan Januzaj için yeni bir iddia ortaya atarak, Kanarya'nın ocak ayında 26 yaşındaki kanat için harekete geçeceğini yazdı.
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de daha önce de gündeme gelen Adnan Januzaj için İspanyol basınından yeni iddia geldi. Mundo Deportivo'da Türkiye kaynaklı olduğu belirtilen haberde; sarı-lacivertlilerin ocak ayında 26 yaşındaki kanat için harekete geçebileceği kaydedildi. Real Sociedad ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kosova asıllı Belçikalı futbolcu için İngilizWest Ham'ın da devrede olduğu ileri sürüldü.