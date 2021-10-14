FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Attila Szalai, İspanyol ekiplerinin kıskacında… Yaz transfer döneminden bu yana Atletico Madrid'in listesinde yer alan 23 yaşındaki stoper için Sevilla'nın da devreye gireceği iddia edildi.



SZALAI HAMLESİ Estadio Deportivo'nun haberine göre Sevilla, Fransız stoperi Kounde'yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın bu oyuncunun yokluğunu ise Szalai ile doldurmak istediği ileri sürüldü.



