FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi)

MİLLİ MAÇTA TAKİP ETTİLER
İspanyol kulübünün yetkililerinin önceki gün oynanan İngiltere-Macaristan maçını takip ettiği belirtiliyor. Fener Szalai'nin bonservisi için 2 milyon Euro ödemişti.
İNGİLTERE'YE DUVAR ÖRDÜ
Szalai 1-1 biten İngiltere-Macaristan maçına damga vurdu. 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu, İngilizlerin gol ayakları Grealish, Sterling ve Kane'e göz açtırmadı. 3 yıldız maç boyunca sadece 5 şut çekebildi. Szalai mücadeledeki 4 top çalma, 2 uzaklaştırma, 4/5 ikili mücadele kazanma istatistikleri ile Ada basınından övgü aldı.