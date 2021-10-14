Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi)

Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Attila Szalai, İspanyol ekiplerinin kıskacında… Yaz transfer döneminden bu yana Atletico Madrid'in listesinde yer alan 23 yaşındaki stoper için Sevilla'nın da devreye gireceği iddia edildi. Sevilla'nın bu transfer için ayıracağı rakam da belli oldu. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Attila Szalai, İspanyol ekiplerinin kıskacında… Yaz transfer döneminden bu yana Atletico Madrid'in listesinde yer alan 23 yaşındaki stoper için Sevilla'nın da devreye gireceği iddia edildi.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi)

SZALAI HAMLESİ

Estadio Deportivo'nun haberine göre Sevilla, Fransız stoperi Kounde'yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın bu oyuncunun yokluğunu ise Szalai ile doldurmak istediği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi)

FENER 25 MİLYON İSTİYOR!

Sevilla'nın bu paranın 20 milyon Euro'sunu Szalai'nin transferi için kullanacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise minimum 25 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi)

MİLLİ MAÇTA TAKİP ETTİLER

İspanyol kulübünün yetkililerinin önceki gün oynanan İngiltere-Macaristan maçını takip ettiği belirtiliyor. Fener Szalai'nin bonservisi için 2 milyon Euro ödemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi)

İNGİLTERE'YE DUVAR ÖRDÜ

Szalai 1-1 biten İngiltere-Macaristan maçına damga vurdu. 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu, İngilizlerin gol ayakları Grealish, Sterling ve Kane'e göz açtırmadı. 3 yıldız maç boyunca sadece 5 şut çekebildi. Szalai mücadeledeki 4 top çalma, 2 uzaklaştırma, 4/5 ikili mücadele kazanma istatistikleri ile Ada basınından övgü aldı.

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