FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Ekvadorlu yıldız! Moises Caicedo'ya teklif yapıldı (FB spor haberi)

AS gazetesinin Güney Amerika edisyonunda yer alan iddiaya göre, sarı-lacivertli takım adına görev yapan scoutlar hem Valencia 'nın istatistiklerini tuttu hem de Ekvador 'un 19 yaşındaki yıldız adayı Moises Caicedo 'yu takibe aldı.

Sezon başında Brighton'a transfer olan ancak daha sonra Beershot'a kiralanan genç yıldız adayına Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ileri sürüldü. "Ekvador'un Motoru" denilen Caicedo merkez orta saha ve ön liberoda oynuyor. Kariyerinde 38 maçta 6 gol+3 asisti var. 19 yaşındaki Moises Caicedo, orta sahada oynuyor.