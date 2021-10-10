Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Ekvadorlu yıldız! Moises Caicedo'ya teklif yapıldı (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Ekvadorlu yıldız! Moises Caicedo'ya teklif yapıldı (FB spor haberi)

Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin scoutlarının Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçı izlediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takım adına görev yapan scoutlar, maçta hem Valencia'nın istatistiklerini tuttu hem de Ekvador'un 19 yaşındaki yıldız adayı Moises Caicedo'yu takibe aldı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Ekvadorlu yıldız! Moises Caicedo'ya teklif yapıldı (FB spor haberi)

Geleceğe yönelik transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin scoutlarının Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçı izlediği ortaya çıktı…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Ekvadorlu yıldız! Moises Caicedo'ya teklif yapıldı (FB spor haberi)

AS gazetesinin Güney Amerika edisyonunda yer alan iddiaya göre, sarı-lacivertli takım adına görev yapan scoutlar hem Valencia'nın istatistiklerini tuttu hem de Ekvador'un 19 yaşındaki yıldız adayı Moises Caicedo'yu takibe aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Ekvadorlu yıldız! Moises Caicedo'ya teklif yapıldı (FB spor haberi)

Sezon başında Brighton'a transfer olan ancak daha sonra Beershot'a kiralanan genç yıldız adayına Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ileri sürüldü. "Ekvador'un Motoru" denilen Caicedo merkez orta saha ve ön liberoda oynuyor. Kariyerinde 38 maçta 6 gol+3 asisti var. 19 yaşındaki Moises Caicedo, orta sahada oynuyor.

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