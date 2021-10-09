FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak harekete geçti! Vitor Pereira...

Geçen bur süre zarfından Fenerbahçeli taraftarlar, Burak Kapacak'ı izlemek için özellikle sosyal medyada gündem oluşturmuş ve oyuncunun durumunu merak etmeye başlamıştı. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, "Bazı oyuncularımızın biraz süreye ihtiyacı var. Burak Kapacak çok genç, teknik anlamda çok kaliteli bir isim. Kendisi 2. Lig'den geldi ve onun biraz zamana ihtiyacı var. Taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman ve nasıl savunma yapması, ne zaman ve nasıl atak yapması gerektiğine dair zamana ihtiyacı var. Ben bir oyuncuya anlatmak istediğim şeyleri tam olarak anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Oynadığımız yüksek ritimli, presli oyunu oynayabilmek için rotasyona ihtiyacımız var. Rotasyon olmadan bu tempoyu devamlı olarak sürdürebilmemiz mümkün değil. Futbolcular makine değil, insan. Bu yoğunluğu korumak için rotasyon gerekiyor. Önceki maçlarda aslında elimde çok fazla çözümüm yoktu. Daha fazla çözümüm olsaydı elimde tabii ki diğer oyunculara da şans vermek isterdim. Bütün oyuncularımı aynı gemi içerisinde tutabilmek istiyorum. Bütün oyuncularım benim için öenmli, buradan onlara vermek istediğim mesaj bu." demişti.