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FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak harekete geçti! Vitor Pereira...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda Bursaspor'da oynadığı futbolla göz kamaştıran Burak Kapacak'ı, transferde bir çok rakibi olmasına rağmen kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, TFF'nin finansal fair play uygulamasından dolayı genç futbolcunun lisansını geç çıkarmıştı. Öte yandan Vitor Pereira da, Burak'ın lisansı çıkmasına rağmen forma vermeyi tercih etmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Burak Kapacak'ın öncelikli hedefi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 09:52
FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak beklemeye geçti! Hedefi...

Fenerbahçe'de taraftarların izlemeyi en çok merak ettiği isimlerden biri şüphesiz ki 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak. Sarı lacivertliler, Bordeaux'a transfer olması beklenen genç futbolcu için son anda devreye girmiş ve imzayı attırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak beklemeye geçti! Hedefi...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Burak Kapacak imzayı atmasına karşın uzun bir süre Fenerbahçe forması giyememişti. Süper Lig devi, TFF'nin finansal fair play kuralları nedeniyle oyuncuya lisans çıkartamamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak beklemeye geçti! Hedefi...

Geçen bur süre zarfından Fenerbahçeli taraftarlar, Burak Kapacak'ı izlemek için özellikle sosyal medyada gündem oluşturmuş ve oyuncunun durumunu merak etmeye başlamıştı. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, "Bazı oyuncularımızın biraz süreye ihtiyacı var. Burak Kapacak çok genç, teknik anlamda çok kaliteli bir isim. Kendisi 2. Lig'den geldi ve onun biraz zamana ihtiyacı var. Taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman ve nasıl savunma yapması, ne zaman ve nasıl atak yapması gerektiğine dair zamana ihtiyacı var. Ben bir oyuncuya anlatmak istediğim şeyleri tam olarak anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Oynadığımız yüksek ritimli, presli oyunu oynayabilmek için rotasyona ihtiyacımız var. Rotasyon olmadan bu tempoyu devamlı olarak sürdürebilmemiz mümkün değil. Futbolcular makine değil, insan. Bu yoğunluğu korumak için rotasyon gerekiyor. Önceki maçlarda aslında elimde çok fazla çözümüm yoktu. Daha fazla çözümüm olsaydı elimde tabii ki diğer oyunculara da şans vermek isterdim. Bütün oyuncularımı aynı gemi içerisinde tutabilmek istiyorum. Bütün oyuncularım benim için öenmli, buradan onlara vermek istediğim mesaj bu." demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak beklemeye geçti! Hedefi...

BURAK PES ETMİYOR!
Pereira'nın bu konuşmasının ardından bir hayli hırslı olduğu aktarılan Burak Kapacak'ın, pes etmediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak beklemeye geçti! Hedefi...

İDMANLARDA YOĞUN ÇALIŞIYOR
21 yaşındaki kanat oyuncusunun, hocasının gözüne girebilmek için var gücüyle çalıştığı, antrenmanlarda estra işler yaptığı belirtiliyor. Öte yandan Pereira'nın da Burak'ın antrenmanlardaki bu görüntüsünü beğendiği ve kendisini takdir ettiği aktarılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak beklemeye geçti! Hedefi...

Öte yandan Burak Kapacak'ın, Pereira'nın kendisine forma şansı vermesi halinde bırakmayacağı ve hedefinin Fenerbahçe'de kalıcı olmak olduğu dile getiriliyor.

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