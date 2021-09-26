FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ekim ayında tam kadro

Süper Lig'e bu sezon yaşanan çok sayıda sakatlık damga vuruyor. Yoğun maç trafiği başta olmak üzere birçok sebep nedeniyle takımlarda ciddi ve arka arkaya sakatlıklar yaşanıyor. Fenerbahçe de bu durumla karşı karşıya. Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iddialı olan sarı-lacivertliler arka arkaya zorlu maçlara çıkıyor.

SAKATLIKLAR SIKINTI YARATTI

Yeni oyun sistemine adapte olmaya çalışan takımda yeni transferlerin uyum süreci ve bunun üzerine yaşanan sakatlıklar sıkıntı yarattı. İrfan Can, Sosa, Zajc, Serdar Aziz ve Tisserand sakatlığı bulunan isimler. Köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun ise takıma yeni dahil oldu.

MİLLİ ARAYI BEKLİYOR

Bugün zorlu Atakaş Hatayspor maçına çıktıktan sonra 30 Eylül Perşembe günü Olympiakos'u konuk edecek sarı-lacivertliler, milli takım arasını bekliyor.

MİLLİ ARA SONRASI TAM TAKIM

Milliyet'in haberine göre; Bu süreçte yeni bir sakatlık olmaz ise milli takım arasından sonra tam takım olarak sezona devam edebilecek. 8 Ekim'de başlayacak olan milli maçlar sonrası sakatlığı bulunan isimlerin iyileşip takıma dahil olması bekleniyor.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Bu sürece kadar minimum kayıpla ilerlemek isteyen teknik heyet tam kadro olmaya başladıktan sonra da oyundaki dalgalanmaların azalacağını düşünüyor. Eintracht Frankfurt karşısında etkili futbol sonrası takımda ciddi bir düşüş yaşandı. Bunun temel sebebi yorgunluk ve sakatlıkların yerinin tam olarak dolmamasıydı.

ALTERNATİFİ YOK

Sarı-lacivertlilerde yoğun maç trafiği, sakatlık ve yorgunluk sebebiyle neredeyse her maç kadro değişse de bir isim sürekli oynuyor. O isim de Luiz Gustavo. Şu ana kadarki tüm maçlarda 90 dakika oynayan Brezilyalı futbolcunun sakatlanmaması için çok hassas hareket ediliyor. Maçlarda önce kas ölçümü yapılarak sakatlık riski olup olmadığı inceleniyor. Henüz bununla alakalı bir risk söz konusu olmasa da teknik heyet aslında Gustavo'yu birkaç kez dinlendirmeyi düşündü. Ancak bu bölgede Brezilyalının yerine oynayacak kimse olmaması sebebiyle forma giymeye devam etti. 34 yaşındaki yıldızın alternatif olarak düşünülen ismi Sosa da uzun süredir sakat.