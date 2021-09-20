Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Maçın başladığı 11 ile biten 11 arasında dağlar kadar fark var ama sistem aynı. Maça bir kurguyla başlarsınız, rotasyon da tercih edebilirsiniz. İşler iyi gitmezse kenardan dokunuşlara gidersiniz. Pereira dokundu mu? Evet, dokundu. İlk 45 dakikadan memnun olmadığı için Rossi ile Valencia'yı içeri aldı, Osayi ve Pelkas çıktı. Aykut Kocaman kulübeden çıkarken, yardımcılarından biri gelip, bu değişiklikleri söylese teknik adam olarak bir düşünürsün, sistemlerinde değişiklik yok deyip aynen devam edersin. Sonra Mesut girdi oyuna. 2 pozisyonun ardından Aykut Kocaman hemen duran top tehlikesini gördü, Epureanu'yu oyuna attı, kenar ortalarına tedbir aldı. Şener yoruldu, iyi de maç oynadı bu akşam, kramp mramp derken, burada aksaklık oluyor, Novak da zorluyor dedi ve cüsse olarak Şener'den büyük, Ponck diye bir oyuncu soktu, hop, oraya da önlemini aldı Aykut hoca. Buna istinaden ne yaptı Pereira hoca?