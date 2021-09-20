Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 yenildiği mücadeleyi Tivibu Spor ekranlarında değerlendirdi.
İşte Tümer Metin'in sözleri;
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 yenildiği mücadeleyi Tivibu Spor ekranlarında değerlendirdi.
İşte Tümer Metin'in sözleri;
Pereira tempoya vurgu yaptı, silahın tempo olacağını söylemişti. Oyunun kenardan gelecek oyunculara döndüğüne devrede vurgu yaptık. Tempoda aşağıda kalan bir Fenerbahçe gördük, kalitede de aşağıda kalan bir Fenerbahçe gördük.
Maçın başladığı 11 ile biten 11 arasında dağlar kadar fark var ama sistem aynı. Maça bir kurguyla başlarsınız, rotasyon da tercih edebilirsiniz. İşler iyi gitmezse kenardan dokunuşlara gidersiniz. Pereira dokundu mu? Evet, dokundu. İlk 45 dakikadan memnun olmadığı için Rossi ile Valencia'yı içeri aldı, Osayi ve Pelkas çıktı. Aykut Kocaman kulübeden çıkarken, yardımcılarından biri gelip, bu değişiklikleri söylese teknik adam olarak bir düşünürsün, sistemlerinde değişiklik yok deyip aynen devam edersin. Sonra Mesut girdi oyuna. 2 pozisyonun ardından Aykut Kocaman hemen duran top tehlikesini gördü, Epureanu'yu oyuna attı, kenar ortalarına tedbir aldı. Şener yoruldu, iyi de maç oynadı bu akşam, kramp mramp derken, burada aksaklık oluyor, Novak da zorluyor dedi ve cüsse olarak Şener'den büyük, Ponck diye bir oyuncu soktu, hop, oraya da önlemini aldı Aykut hoca. Buna istinaden ne yaptı Pereira hoca?
Kenardan da istediğin verimi alamadığında sistemi değiştireceksin. 2. yarının başındaki iki değişiklik, önde Berisha, arkası Rossi - Valencia gibi bir sisteme soktu ama önlemin de kolay oldu, rakibinin hocası dizayna devam ediyoruz dedi.
Bir dünya yıldızı 11 başlamadığında maç 0-0 iken göz direkt kulübeye dönüyor. 1-0 mağlupken hadi Mesut diyorsun, içeri atıyorsun ancak Mesut'u farklı kılabilecek bir oyun anlayışına sahip olmak lazım. Fenerbahçe'nin 8. resmi maçında bu sezon gördüğüm en büyük eksikliği bu. Bu akşama kadar Fenerbahçe'nin coşkusunda hiçbir sıkıntı yoktu, coşku olarak takım içi coşkusuna eşlik ettiler ama ciddi performans düşüşü var. Pereira da formsuzdu.
Sistem, sistem, sistem... Dilimize dolandı. Bütün hocalar sistemin altını kalın kalın çizerek vurgu yapıyorlar. Oyunun yaratıcı ruhunu biraz kaybeder olduk. Sistem tabii ki önemli ama herkes sadık kalsın ama koca Fenerbahçe'de bir tane çalım atan oyuncu olmaz mı ya? Bir oyuncuyu geçtiğin dakika, rakip defansın adım sayısı değişir, herkes hareket etmeye başlar, orada koridor açılır. Epureanu sabaha kadar oynansa gelene gidene vurur. Epureanu'yu hareket ettireceksin.
Mesut Özil dünya starı, başımla beraber, bir de hemşehrim, öyle seviyorum ama bizim ligimiz bu tip oyuncuları görmüş, bilmiş, özümsemiş bir lig. Mesut buraya gelen ilk dünya starı olsaydı, belki kısmen yapılan eleştirilere bu kadar maruz kalmazdı ama daha öncekileri de bildiğimiz için, Mesut Özil'e naçizane tavsiyem biraz daha sallanması lazım Mesut'un.
Arsenal, Real Madrid, Dünya Kupası... Bunları oynadı Mesut Özil. Bu tempo, bu parmak ucu oyun aklı Real Madrid'de, Arsenal'de sana iş yaptırabilir. Etrafındakilerden sebep söylüyorum ama burada zor, çok zor. 1-0 gerideyken Başakşehir maçını çeviririz Mesut ile diye getirildi. Youtube'dan Mesut'u izlemek ile Mesut'u 90 dakika sahada analiz etmek aynı şey değil ve işin durumu da Mesut adına eksiye yazar duruma gidiyor, o yüzden silkelenmesi lazım. Daha ben Mesut'u çalım atarken görmedim, videoyu açalım, Arsenal'de gittiği, kalecinin üstünden attığı, ötekini geçtiği... Videoda ne izledim oluyorsun ama 90 dakika çıplak gözle Mesut bundan fazla oynamayacaksa hakikaten zor.
Fenerbahçe üçlü savunma oynayacaksa solda Novak, sağda Nazım Sangare oynar, başka kimse oynamaz. Eğer bu iki oyuncu yoksa Fenerbahçe üçlü falan oynayamaz. Ferdi ile Muhammed ile üçlü oynayamazsın. Başakşehir'e karşı değil, hiçkimseye karşı oynayamazsın. Novak ile Sangare yoksa dörtlü oynayacaksın, hiç kusura bakma, başka türlü olmaz.
Fenerbahçe dörtlü oynasa Szalai'den inanılmaz bir sol bek performansı ortaya çıkabilir. Bugün de isyan eden tek oyuncu.
Tümer Metin'e göre Fenerbahçe'nin ideal 11'i: Altay; Kim, Serdar, Szalai; Nazım, Pelkas, Sosa, İrfan Can, Novak; Mesut, Valencia.
"BATSHUAYI'Yİ FENER NİYE ALMAZ"
Geçen hafta içi Sergen hoca ile bir yemek yedik, sohbet etme imkanımız da oldu. Dedim 'Ne oynadı Batshuayi, çok hazır gelmiş, ligimize de çok uygun' dedim ve hatta 'Neden bu kadar santrfor arıyorken, niye Fenerbahçe Batshuayi'yi almadı' diye sordum, 'Orada da biz devreye girdik' diye kendi üslubuyla cevap verdi, 'Bizim de ikna edecek metotlarımız var' dedi. Oyuncular da devreye girdi.