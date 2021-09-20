Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş formasıyla üst düzey bir performans ortaya koyan Michy Batshuayi, taraftarların sevgilisi oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile geçtiğimiz sezon 'liyakat' sözleri üzerine polemiğe giren Tümer Metin, eski takım arkadaşı ile görüştüğünü ve "Fenerbahçe'nin Batshuayi'yi neden almadığını sorduğunu" söyledi. İşte Tümer'in bu sözlerine Sergen Yalçın'ın yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:50
Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 yenildiği mücadeleyi Tivibu Spor ekranlarında değerlendirdi.

İşte Tümer Metin'in sözleri;

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Pereira tempoya vurgu yaptı, silahın tempo olacağını söylemişti. Oyunun kenardan gelecek oyunculara döndüğüne devrede vurgu yaptık. Tempoda aşağıda kalan bir Fenerbahçe gördük, kalitede de aşağıda kalan bir Fenerbahçe gördük.

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Maçın başladığı 11 ile biten 11 arasında dağlar kadar fark var ama sistem aynı. Maça bir kurguyla başlarsınız, rotasyon da tercih edebilirsiniz. İşler iyi gitmezse kenardan dokunuşlara gidersiniz. Pereira dokundu mu? Evet, dokundu. İlk 45 dakikadan memnun olmadığı için Rossi ile Valencia'yı içeri aldı, Osayi ve Pelkas çıktı. Aykut Kocaman kulübeden çıkarken, yardımcılarından biri gelip, bu değişiklikleri söylese teknik adam olarak bir düşünürsün, sistemlerinde değişiklik yok deyip aynen devam edersin. Sonra Mesut girdi oyuna. 2 pozisyonun ardından Aykut Kocaman hemen duran top tehlikesini gördü, Epureanu'yu oyuna attı, kenar ortalarına tedbir aldı. Şener yoruldu, iyi de maç oynadı bu akşam, kramp mramp derken, burada aksaklık oluyor, Novak da zorluyor dedi ve cüsse olarak Şener'den büyük, Ponck diye bir oyuncu soktu, hop, oraya da önlemini aldı Aykut hoca. Buna istinaden ne yaptı Pereira hoca?

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Kenardan da istediğin verimi alamadığında sistemi değiştireceksin. 2. yarının başındaki iki değişiklik, önde Berisha, arkası Rossi - Valencia gibi bir sisteme soktu ama önlemin de kolay oldu, rakibinin hocası dizayna devam ediyoruz dedi.

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Bir dünya yıldızı 11 başlamadığında maç 0-0 iken göz direkt kulübeye dönüyor. 1-0 mağlupken hadi Mesut diyorsun, içeri atıyorsun ancak Mesut'u farklı kılabilecek bir oyun anlayışına sahip olmak lazım. Fenerbahçe'nin 8. resmi maçında bu sezon gördüğüm en büyük eksikliği bu. Bu akşama kadar Fenerbahçe'nin coşkusunda hiçbir sıkıntı yoktu, coşku olarak takım içi coşkusuna eşlik ettiler ama ciddi performans düşüşü var. Pereira da formsuzdu.

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Sistem, sistem, sistem... Dilimize dolandı. Bütün hocalar sistemin altını kalın kalın çizerek vurgu yapıyorlar. Oyunun yaratıcı ruhunu biraz kaybeder olduk. Sistem tabii ki önemli ama herkes sadık kalsın ama koca Fenerbahçe'de bir tane çalım atan oyuncu olmaz mı ya? Bir oyuncuyu geçtiğin dakika, rakip defansın adım sayısı değişir, herkes hareket etmeye başlar, orada koridor açılır. Epureanu sabaha kadar oynansa gelene gidene vurur. Epureanu'yu hareket ettireceksin.

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Mesut Özil dünya starı, başımla beraber, bir de hemşehrim, öyle seviyorum ama bizim ligimiz bu tip oyuncuları görmüş, bilmiş, özümsemiş bir lig. Mesut buraya gelen ilk dünya starı olsaydı, belki kısmen yapılan eleştirilere bu kadar maruz kalmazdı ama daha öncekileri de bildiğimiz için, Mesut Özil'e naçizane tavsiyem biraz daha sallanması lazım Mesut'un.

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Arsenal, Real Madrid, Dünya Kupası... Bunları oynadı Mesut Özil. Bu tempo, bu parmak ucu oyun aklı Real Madrid'de, Arsenal'de sana iş yaptırabilir. Etrafındakilerden sebep söylüyorum ama burada zor, çok zor. 1-0 gerideyken Başakşehir maçını çeviririz Mesut ile diye getirildi. Youtube'dan Mesut'u izlemek ile Mesut'u 90 dakika sahada analiz etmek aynı şey değil ve işin durumu da Mesut adına eksiye yazar duruma gidiyor, o yüzden silkelenmesi lazım. Daha ben Mesut'u çalım atarken görmedim, videoyu açalım, Arsenal'de gittiği, kalecinin üstünden attığı, ötekini geçtiği... Videoda ne izledim oluyorsun ama 90 dakika çıplak gözle Mesut bundan fazla oynamayacaksa hakikaten zor.

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Fenerbahçe üçlü savunma oynayacaksa solda Novak, sağda Nazım Sangare oynar, başka kimse oynamaz. Eğer bu iki oyuncu yoksa Fenerbahçe üçlü falan oynayamaz. Ferdi ile Muhammed ile üçlü oynayamazsın. Başakşehir'e karşı değil, hiçkimseye karşı oynayamazsın. Novak ile Sangare yoksa dörtlü oynayacaksın, hiç kusura bakma, başka türlü olmaz.

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Fenerbahçe dörtlü oynasa Szalai'den inanılmaz bir sol bek performansı ortaya çıkabilir. Bugün de isyan eden tek oyuncu.

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

Tümer Metin'e göre Fenerbahçe'nin ideal 11'i: Altay; Kim, Serdar, Szalai; Nazım, Pelkas, Sosa, İrfan Can, Novak; Mesut, Valencia.

Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe Batshuayi'yi neden almadı?" İşte Sergen Yalçın'ın o yanıtı

"BATSHUAYI'Yİ FENER NİYE ALMAZ"

Geçen hafta içi Sergen hoca ile bir yemek yedik, sohbet etme imkanımız da oldu. Dedim 'Ne oynadı Batshuayi, çok hazır gelmiş, ligimize de çok uygun' dedim ve hatta 'Neden bu kadar santrfor arıyorken, niye Fenerbahçe Batshuayi'yi almadı' diye sordum, 'Orada da biz devreye girdik' diye kendi üslubuyla cevap verdi, 'Bizim de ikna edecek metotlarımız var' dedi. Oyuncular da devreye girdi.

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