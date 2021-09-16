Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'den transfer açıklaması! "Fenerbahçe varsa gerisi önemli değil"

Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçı öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce ABD'den de teklif aldığını belirterek, "Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. Yıl başında ABD'den de teklif aldım, başka teklifler de oldu. Ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra gerisi önemli değildi" ifadelerini kullandı.

Eski teknik direktörü Joachim Löw ile buluşamayacağını da dile getiren Mesut, "Koronavirüs salgını nedeniyle Frankfurt'ta buluşamayacağız. Ancak Löw, İstanbul'u iyi biliyor. Onu Fenerbahçe'nin bir iç saha maçına bekliyorum. Daha önce de davet ettim. Koronavirüs yüzünden ailemle de buluşamayacağım ama statta olacaklar" şeklinde konuştu