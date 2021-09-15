Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması!

Son dakika spor haberi: Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması!

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve Osayi-Samuel düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 19:39 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 19:53
Son dakika spor haberi: Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması!

Vitor Pereira'nın açıklamaları:

"Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak. Yarın teknik ve kaliteli bir takım görmek istiyorum, pozitif bir oyun ve hırs da görmek istiyorum. Yarınki rakibimize karşı oynamak bizim için bir fırsat, çok fazla Türk taraftar olacaktır."

"Ben yarın teknik ve taktik olarak kaliteli bir takım görmek istiyorum. Kolay olmayacak ama buraya gelmemizi sağlayan öz güveni göstermemiz gerekiyor."

"Büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Yarınki maçtan beklentim taraftarlarımızı mutlu etmek."

"Sivasspor maçından sonra daha çok rejenerasyon antrenmanı yaptık. Sakat oyuncularımız da kademe kademe bize dahil olacaklar."

"Mesut, yarınki maç için çok hırslı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Takımın kaptanlarından biri. Bizim için çok önemli. Yarın ona iyi bir maç diliyorum."

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