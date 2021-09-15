Son dakika spor haberi: Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması!

Vitor Pereira'nın açıklamaları:

"Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak. Yarın teknik ve kaliteli bir takım görmek istiyorum, pozitif bir oyun ve hırs da görmek istiyorum. Yarınki rakibimize karşı oynamak bizim için bir fırsat, çok fazla Türk taraftar olacaktır."

"Ben yarın teknik ve taktik olarak kaliteli bir takım görmek istiyorum. Kolay olmayacak ama buraya gelmemizi sağlayan öz güveni göstermemiz gerekiyor."

"Büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Yarınki maçtan beklentim taraftarlarımızı mutlu etmek."

"Sivasspor maçından sonra daha çok rejenerasyon antrenmanı yaptık. Sakat oyuncularımız da kademe kademe bize dahil olacaklar."

"Mesut, yarınki maç için çok hırslı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Takımın kaptanlarından biri. Bizim için çok önemli. Yarın ona iyi bir maç diliyorum."