Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira galibiyetin şifresini verdi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Eintracht Frankfurt mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Vitor Pereira'dan oyuncularına özel taktik geldi.



Eintracht Frankfurt karşısında kazanmak için mücadele edeceklerini söyleyen Vitor Pereira, "Dersimize iyi çalıştık. Kendi oyunumuzu oynayacağız. İstediğimizi almak için savaşacağız" dedi.



Türkiye gazetesinin haberine göre Vitor Pereira oyuncularına "Taktik disipline sadık kalacaksınız" talimatı veren Portekizli, "Akıllı ve dengeli olmalıyız. Oyuna zekamızı katmalıyız" uyarısı yaptı.