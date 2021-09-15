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Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira galibiyetin şifresini verdi!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Fenerbahçe cephesi, galibiyete kitlenirken, teknik direktör Vitor Pereira'dan özel taktik geldi. Pereira oyuncularına yaptığı uyarıda, “Akıllı ve dengeli olmalıyız. Oyuna zekamızı katmalıyız." dedi. İşte o sözler... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:41
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira galibiyetin şifresini verdi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Eintracht Frankfurt mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Vitor Pereira'dan oyuncularına özel taktik geldi.

Eintracht Frankfurt karşısında kazanmak için mücadele edeceklerini söyleyen Vitor Pereira, "Dersimize iyi çalıştık. Kendi oyunumuzu oynayacağız. İstediğimizi almak için savaşacağız" dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre Vitor Pereira oyuncularına "Taktik disipline sadık kalacaksınız" talimatı veren Portekizli, "Akıllı ve dengeli olmalıyız. Oyuna zekamızı katmalıyız" uyarısı yaptı.

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