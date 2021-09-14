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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Rossi, Berisha ve Meyer Sivasspor maçında ne yaptı?

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında Ülker Stadı'nda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, yeni transferler Mergim Berisha, Diego Rossi ve Max Meyer ilk kez çubuklu formayı giydi. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk maçında ne yaptı? İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 09:21
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Rossi, Berisha ve Meyer Sivasspor maçında ne yaptı?

Fenerbahçe'de ilk maçlarına çıkan yeni transferlerden Diego Rossi sınıfı geçti; Mergim Berisha ve Max Meyer ise 'vasat' not aldı. Sivasspor karşısında Rossi sürati ve kıvraklığı ile ilerisi için umut verirken, Berisha ise forvette istediği pozisyonları bulama ikinci yarıda oyundan alındı.

Son bölümde giren Meyer ise kısa sürede elinden geleni yaptı. Yöneticiler, Pereira'nın onayıyla alınan üç oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, takıma alışınca gerçek kalitelerini göstereceklerini dile getirdiler.

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