Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Rossi, Berisha ve Meyer Sivasspor maçında ne yaptı?

Fenerbahçe'de ilk maçlarına çıkan yeni transferlerden Diego Rossi sınıfı geçti; Mergim Berisha ve Max Meyer ise 'vasat' not aldı. Sivasspor karşısında Rossi sürati ve kıvraklığı ile ilerisi için umut verirken, Berisha ise forvette istediği pozisyonları bulama ikinci yarıda oyundan alındı.



Son bölümde giren Meyer ise kısa sürede elinden geleni yaptı. Yöneticiler, Pereira'nın onayıyla alınan üç oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, takıma alışınca gerçek kalitelerini göstereceklerini dile getirdiler.