Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile girdiği büyük bir transfer savaşı sonrası kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu bir türlü sona ermiyor.
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile girdiği büyük bir transfer savaşı sonrası kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu bir türlü sona ermiyor.
Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak sakatlıklar sebebiyle bir türlü yeteri kadar faydalanamadığı İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor karşısında da oyuna sonradan girip sadece 15 dakika sahada kalabilmesi kafalarda soru işareti yarattı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'ye 31 Ocak 2021'de imza atan ve bu tarihten bu yana tam 12 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran İrfan Can'ın Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bu sayının daha da artması bekleniyor.
İrfan Can'ın yaşamış olduğu sık sakatlıkların ardından taraftarlar da, "Kendisine iyi bakmıyor ve sürekli sakatlanıyor" şeklinde yorumlar yaptı.
Geçen sezon Fenerbahçe'de 7, bu sezon ise şu ana kadar 5 maç kaçıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma ile şu ana kadar toplam 15 maçta 829 dakika sahada kalabildi. Yıldız futbolcu sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.
Sivasspor karşısında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sahalara dönüş sürecinin 3 haftayı bulabileceği konuşuluyor. Öte yandan İrfan Can geçen sezon sakatlığı sebebiyle Başakşehir'de de 7 karşılaşmada forma giyememişti.