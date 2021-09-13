Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük uğraşlar sonucunda 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Sivasspor maçında da 15 dakika sahada kalan yıldız futbolcu sarı-lacivertli takımda tam 12 maç kaçırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:43
Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile girdiği büyük bir transfer savaşı sonrası kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu bir türlü sona ermiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak sakatlıklar sebebiyle bir türlü yeteri kadar faydalanamadığı İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor karşısında da oyuna sonradan girip sadece 15 dakika sahada kalabilmesi kafalarda soru işareti yarattı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'ye 31 Ocak 2021'de imza atan ve bu tarihten bu yana tam 12 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran İrfan Can'ın Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bu sayının daha da artması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

İrfan Can'ın yaşamış olduğu sık sakatlıkların ardından taraftarlar da, "Kendisine iyi bakmıyor ve sürekli sakatlanıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

Geçen sezon Fenerbahçe'de 7, bu sezon ise şu ana kadar 5 maç kaçıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma ile şu ana kadar toplam 15 maçta 829 dakika sahada kalabildi. Yıldız futbolcu sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

Sivasspor karşısında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sahalara dönüş sürecinin 3 haftayı bulabileceği konuşuluyor. Öte yandan İrfan Can geçen sezon sakatlığı sebebiyle Başakşehir'de de 7 karşılaşmada forma giyememişti.

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