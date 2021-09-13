Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu!

İrfan Can'ın yaşamış olduğu sık sakatlıkların ardından taraftarlar da, "Kendisine iyi bakmıyor ve sürekli sakatlanıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 7, bu sezon ise şu ana kadar 5 maç kaçıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma ile şu ana kadar toplam 15 maçta 829 dakika sahada kalabildi. Yıldız futbolcu sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.