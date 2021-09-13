Sivas bunu hep yapıyor

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler iç sahadaki son puan kaybını geçtiğimiz sezon 41. haftada yine Sivasspor'a karşı yaşamıştı. Rakibine Kadıköy'de 2-1 mağlup olan ve bu kayıpla şampiyonluğu kaçıran Kanarya, yeni sezondaki ilk çelmeyi de yine Yiğidolar'dan yedi. Rakibiyle oynadığı son 5 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

F.BAHÇE'NİN SON GALİBİYETİ 2019'DA

Sivasspor karşısında son galibiyetini 15 Mart 2019 yılında sahasında 2-1 kazanarak elde eden Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda oynanan iki karşılaşmada da rakibine 1-3 ve 1-2'lik skorlarla mağlup olurken, geçtiğimiz sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönüp, iç sahadaki karşılaşmayı ise 2-1 kaybetmişti. Demir Grup Sivasspor ise bu sezon Süper Lig'de ikinci puanını aldı. Yiğidolar daha önce oynadığı 3 karşılaşmada Konyaspor ve Trabzonspor'a mağlup olup, Göztepe ile berabere kalmıştı.